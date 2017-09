GNW-News: Trevor Kidd wird neuer Senior Managing Director bei der Brock Capital Group

Trevor Kidd wird neuer Senior Managing Director bei der Brock Capital Group

NEW YORK (USA), 18. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Die Brock Capital Group

LLC gibt bekannt, dass Trevor Kidd als neuer Senior Managing Director zum

Unternehmen stößt. Herr Kidd verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung als

Geschäftsinhaber und Unternehmer, darunter umfassende internationale Erfahrung

in Bereichen wie Nischenfertigung, Telekommunikation, Technik, Privatbankwesen

und Sonderfinanzierungen. Dabei hat er sich in vielfältigen Geschäftszweigen auf

oberster Führungsebene ständig weiterentwickelt.

Unter anderem war er Gründer und CEO von K-Tech Microprecision (Großbritannien

und Europa), einem führenden Spezialhersteller von Glasfaserkomponenten, der von

3M Corporation übernommen wurde, Gründer und Vorsitzender von Auriga Europe

(international vertreten), einem auf den Vertrieb von Telekommunikationszubehör

spezialisierten Onlinehändler sowie Vorsitzender des Beirats von Exterprise

Europe, einem Entwicklungsunternehmen von Agent Infrastructure (AI)-Software für

die intelligente Nutzung von Netzwerken.

Kidd ist Mitbegründer der NIW Corporation, einem anerkannten Spezialisten, der

vermögenden Privatpersonen, Familien, Geschäftsinhabern, Führungskräften und

Fachleuten in den USA innovative Lösungen für die Immobilienfinanzierung,

Geschäftsplanung und Altersvorsorge bietet.

"Wir freuen uns außerordentlich darüber, Herrn Kidd in unserem Unternehmen

begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagte Charles

Brock, Chairman und CEO.

Über die Brock Capital Group

Die Brock Capital Group wurde 2002 als Investmentbank mit einem universellen

Dienstleistungsangebot gegründet. Ihre hervorragenden Führungskräfte und

Experten, die aus verschiedensten Branchen und der Politik kommen, bieten Kunden

strategische Beratung und unterstützen sie bei der Verwirklichung ihrer

Projekte. Die Teams von Brock greifen dabei auf das umfassende gemeinsame Know-

how der über 45 Partner zurück, die ihre Erfahrung als Investmentbanker,

Geschäftsführer, Berater, Regierungsbeamte, Volkswirte, Unternehmer,

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte einbringen. Sie bieten umfassende

Kundenlösungen unter Berücksichtigung auch jener Sachverhalte, die bei

Unternehmenstransaktionen häufig übersehen werden. Die Leistungen werden über

die Brock Capital Group LLC, Brock Securities LLC, Brock Real Estate LLC und

Brock Fiduciary Services LLC erbracht.

Brock Securities LLC, ein registrierter Broker-Dealer und Mitglied der

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) sowie der Financial Industry

Regulatory Authority (FINRA) zeichnet für die Kapitalaufnahme und damit

verbundene Bankgeschäfte von Brock verantwortlich.

Ansprechpartner:

Wilhelmina Lydon

Brock Capital Group LLC

wlydon@brockcapital.com

212-209-3000

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Brock Capital Group LLC via GlobeNewswire

http://www.brockcapital.com/