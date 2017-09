GNW-News: TrueCommerce übernimmt Datalliance

TrueCommerce übernimmt Datalliance

Führender VMI-Serviceanbieter vervollständigt sein Netzwerklösungsportfolio zur

Maximierung der Supply-Chain-Leistung

PITTSBURGH, 14. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler

Anbieter für Handelspartnervernetzung und Integrationslösungen gab heute die

Übernahme von Datalliance bekannt, dem weltweit größten Anbieter von Technologie

und Serviceleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme

wie beispielsweise von lieferantengesteuerter Bestandsführung (Vendor Managed

Inventory - VMI) und den damit zusammenhängenden geschäftlichen Bedürfnissen.

Die Übernahme vervollständigt das TrueCommerce-Produktportfolio durch das

Angebot eines strategischen Technologiedienstes, der sein Geschäftsnetzwerk in

die Bereiche der Bestandsführung, des Bestandsmanagements und der

Nachfragevorhersage erweitert.

Die Omni-Channel-Aktivierung hat den traditionellen Bestellprozess durch die

Erfordernis von mehr Sichtbarkeit und Kollaboration verändert. VMI gleicht die

Geschäftsziele aneinander an und verschlankt den Supply-Chain-Betrieb für sowohl

Anbieter als auch deren Supply-Chain-Partnern. Die durch die VMI-Programme auf

Zusammenarbeit fokussierten Handelspartner expandieren rasch, nutzen bessere

Nachfragesignale, optimieren den Versand und Vertrieb, um die Rentabilität zu

verbessern und die Nachschubprozesse weiter zu automatisieren, um Effizienzen zu

steigern und Kosten zu reduzieren. Durch die Datalliance-VMI-Lösungen können sie

ihre Programme skalieren und mehr Kategorien, Regionen und Partner abdecken und

Umsätze steigern.

"Unsere globale Wachstumsstrategie beruht auf der Ausweitung der Breite und

Tiefe der Dienstleistungen, die wir den Nutzern in unserem Geschäftsnetzwerk

anbieten", so Mike Cornell, CEO von TrueCommerce. "Die Akquisition des

Branchenführers Datalliance und seine kollaborativen Nachschub-,

Bestandsmanagement- und Nachfragevorhersagefähigkeiten steigert den Mehrwert,

den wir für unsere Kunden erwirtschaften, gibt uns Zugang zu Märkten, auf denen

wir bisher nicht tätig waren und verbessert unsere Wettbewerbsposition."

Datalliance ist bahnbrechend im Angebot von VMI als cloudbasierte Plattform und

hat VMI erfolgreich für Hunderte von Kunden über diverse Branchen, Regionen und

Unternehmensgrößen hinweg umgesetzt.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit TrueCommerce zusammenarbeiten und

neue Wege zur gemeinsamen Vermarktung zu erschließen", so Carl Hall, President

und CEO von Datalliance.

"Aufgrund unserer strategischen Ausrichtung zur Ausweitung unseres

Netzwerkangebots auf benachbarte, aber verwandte Lösungen sehen wir ganz klar

die Bedeutung von VMI als ein Hilfsmittel zur Optimierung der Bestellabwicklung

und Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und deren Partnern", fügt Mike Cornell

hinzu. "Diese Akquisition folgt auf die Bekanntgabe der Akquisition von HighJump

Software, dem Schwesterunternehmen von TrueCommerce, durch die Körber AG.

TrueCommerce verbleibt beim Mutterunternehmen Accellos Holdings und seinem

Hauptinvestor Accel-KKR. Durch den Verkauf von HighJump kann TrueCommerce weiter

verstärkt in sein Wachstum und die Ausweitung seines globalen

Geschäftsnetzwerkes investieren, wie beispielsweise durch die Akquisition von

Datalliance verdeutlicht wird."

Weitere Information erhalten Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs).

Über Datalliance

Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und

Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie

VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnlicher Konzepte. Durch die Bereitstellung

als cloudbasierte Plattform und die Unterstützung einer umfassenden

Kundenbetreuung erleichtert Datalliance es Handelspartnern,

Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn

steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine

höhere Regalverfügbarkeit sowie durch Umschlagsoptimierung und Reduzierung von

Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe,

Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende

Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über

Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com.

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität zwischen Handelspartnern und

verbindet Lieferanten, Einzelhändler und Endverbraucher in einem globalen

Netzwerk.

Kunden verschiedener Größenordnung können sich mit integrierten, flexiblen und

umfassend verwalteten Servicelösungen mit jedem beliebigen Handelspartner

vernetzen. Dabei können sie sich auf eine bewährte Service-Plattform verlassen,

die jedes Jahr Millionen von Transaktionen zuverlässig und automatisiert

handhabt.

Vom Werk bis ins Lager, vom Vertriebsunternehmen bis zur Ladenfläche - Kunden

können dank dieser weltweit umfassendsten Handelsplattformlösung ihre Vernetzung

fördern und effizienter agieren.

TrueCommerce: Verbinden. - Integrieren. - Beschleunigen.

Weitere Information finden Sie unter http://www.truecommerce.com.

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov

TrueCommerce

1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@highjump.com

https://www.datalliance.com/