GNW-News: VITEC stellt einzigartige HEVC-Videoqualität mit praxiserprobtem MGW Ace Encoder auf der IBC2017 vor

VITEC stellt einzigartige HEVC-Videoqualität mit praxiserprobtem MGW Ace Encoder auf der IBC2017 vor

PARIS, 14. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich der Videokodierungs- und Streaminglösungen, hat heute die

MGW Ace Encoder Firmware v2.0 vorgestellt, die nächste Generation des ersten

tragbaren, preisgekrönten, hardwarebasierten HEVC-Encoders der Branche. Der MGW

Ace Encoder, der mit dem neuen HEVC GEN2-Codec läuft, bietet die branchenbeste

HEVC-Videoqualität von bis zu 4:2:2 10-Bits HEVC-Encoding und übertrifft die

Konkurrenz um 20 Prozent, um die Qualitätsanforderungen der anspruchsvollen

Broadcast-Anwendungen zu erfüllen. Zusätzlich zu makelloser Übertragungsqualität

und extrem kurzer Latenzzeit (bis zu 160 Millisekunden in Verbindung mit dem MGW

Ace Decoder) bietet Version 2.0 ein neues Interface, mit dem Benutzer

Videostreams mit mehreren vorkonfigurierten Profilen verbessern können, die zu

ihrer Applikation passen. Dieser intuitive Ansatz stellt sicher, dass der MGW

Ace Encoder leicht eingerichtet werden kann, um die beste Streamingleistung

aller Apps zu bieten.

Außerdem bietet der neue MGW Ace Encoder verbesserte reduzierende Encoding-

Auflösungen und Downsampling der Bildfrequenz, sodass die Streamingqualität bei

verfügbarer Bandweite optimiert wird; HEVC-konformer KLV-Support mit den neusten

MISB-Standards (JITC-konform), um Stream-Compliance in einer Full Motion Video-

Umgebung sicherzustellen, und ein Zixi(TM) Statistic Window für optimale Punkt-

zu-Punkt-Konfigurationen des Streams.

"VITEC ist höchst erfreut, die beste HEVC-Videoqualität am Markt dank der

kompakten, tragbaren und einfach zu nutzenden MGW Ace Encoder Firmware der

zweiten Generation zu bieten. Diese Produkteinführung ist ein wichtiger

Meilenstein für VITECs Arbeit im Bereich des HEVC-Standards, und das ist erst

der Anfang", sagte Richard Bernard, Produktmanager bei VITEC. "Jeder MGW Ace

Encoder auf dem Markt kann aktualisiert werden, was unseren Kunden zeigt, wie

engagiert VITEC ist, eine hochwertige, zukunftssichere, aktualisierbare Hardware

zu entwickeln."

Die MGW Ace Encoder Firmware v2.0 von VITEC ist ab der IBC2017 erhältlich.

Weitere Informationen über alle Produkte von VITEC finden Sie auf www.vitec.com.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Video-

Streaming zur Ausstattung von Veranstaltungsorten für Medien-, Militär- und

Regierungs-, Unternehmens-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie

Gotteshäuser. © 2017 VITEC

Link zur Pressemitteilung: www.ingearpr.com/VITEC/170914VITEC.docx

Link zum Bild www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_MGW_ACE_FRONT.jpg

