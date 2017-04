GNW-News: Vorstandsvorsitzender von Bombardier gibt Erklärung ab, dass er Vergütungserhöhung für 2016 ablehnt

Vorstandsvorsitzender von Bombardier gibt Erklärung ab, dass er Vergütungserhöhung für 2016 ablehnt

Bombardier Inc. /

Vorstandsvorsitzender von Bombardier gibt Erklärung ab, dass er

Vergütungserhöhung für 2016 ablehnt

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Mar 31, 2017) - (TSX: BBD.A)(TSX:

BBD.B)(OTCQX: BDRBF) - Bombardier gab heute bekannt, dass Pierre Beaudoin,

Vorstandsvorsitzender von Bombardier, darum gebeten hat, dass der Verwaltungsrat

von Bombardier seine Vergütung für das Jahr 2016 auf den Stand von 2015

zurückgesetzt.

"Nachdem ich mir die letzte öffentliche Debatte über die Vergütung der leitenden

Angestellten bei Bombardier angehört habe, habe ich den Verwaltungsrat gebeten,

meine Vergütung für 2016 auf das Niveau von 2015 zu reduzieren. Bombardier ist

ein stolzes kanadisches Unternehmen mit einer bewegten Geschichte, die in Quebec

begann und sich auf die ganze Welt ausgebreitet hat, als unser Geschäft

expandierte. Das Vertrauen unserer Bevölkerung und unserer Regierungen ist

extrem wichtig für das Unternehmen und für mich. Es ist klar, dass diese

Situation zu einer Ablenkung von der wichtigen Arbeit unserer Mitarbeiter und

der Geschäftsleitung geführt hat, die sich bemühen, dieses großartige

Unternehmen wieder wachsen zu lassen. Ich mache diesen Schritt, um das Augenmerk

wieder auf das Wesentliche zu richten - die Verwandlung von Bombardier zum

wettbewerbsfähigsten Flugzeug- und Eisenbahnhersteller in der Welt."

- Pierre Beaudoin, Executive Chairman, Bombardier

Das Unternehmen wird nächste Woche eine Ergänzung zu seinem Management Proxy

Circular 2017 einreichen, um die Vergütung von Herrn Beaudoin 2016 entsprechend

zu aktualisieren.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet.

Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung oder

folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc.

Contact Information

Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

+514 861 9481

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com