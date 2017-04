GNW-News: XBiotech berichtet über das Geschäft im ersten Quartal 2017

XBiotech berichtet über das Geschäft im ersten Quartal 2017

AUSTIN, Texas, 28. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT)

gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, dem 4. Mai 2017, um 8.30

Uhr (EST) eine Telefonkonferenz und einen Live-Audio-Webcast durchführen wird,

um einen Überblick über seine unternehmerischen und klinischen Aktivitäten zu

geben. Die Telefonkonferenz befasst sich mit Entwicklungen des ersten Quartals,

das am 31. März 2017 endet.

Informationen zur Telefonkonferenz

Interessenten und Anleger können über folgende Telefonnummern an der

Telefonkonferenz teilnehmen:

* 1 (844) 249-9385 (USA)

* 1 (270) 823-1533 (international)

* Konferenz-ID: 15848733

Außerdem wird im Bereich Investors der XBiotech-Website unter www.xbiotech.com

ein Live-Audio-Webcast zur Verfügung stehen. Der Webcast kann 90 Tage lang

abgerufen werden.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter der Telefonnummer 1 (855)

859-2056 (nur USA) bzw. 1 (404) 537-3406 verfügbar. Dazu ist die folgende

Konferenz-ID anzugeben: 15848733. Die Aufzeichnung kann ab dem 4. Mai 2017 um

23:29 Uhr (EST) für einen Zeitraum von 24 Stunden abgerufen werden.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich

ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von

therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True

Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung

einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die

Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und

Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in

Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-

Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend

benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt

werden können.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

zum beabsichtigten Angebot von Stammaktien und Erklärungen in Bezug auf

Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und

Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete

Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten",

"planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren",

"beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder

eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle

zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger

Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese

Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer

bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von

Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der

Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

