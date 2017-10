GNW-News: XBiotech gibt die Aufnahme des renommierten Dermatologen Dr. William Levis in den wissenschaftlichen Beirat bekannt

XBiotech gibt die Aufnahme des renommierten Dermatologen Dr. William Levis in den wissenschaftlichen Beirat bekannt

AUSTIN, Texas, 4. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT)

freut sich, die Ernennung von William Levis, MD in seinen wissenschaftlichen

Beirat (Scientific Advisory Board, SAB) bekannt zu geben. Dr. Levis wird mit

XBiotech zusammenarbeiten, um das klinische Programm in der Dermatologie,

einschließlich Hidradenitis suppurativa (HS), voranzubringen. Die Topline-

Ergebnisse der Phase-II-Studie mit dem "True Human"-Antikörper MABp1 von

XBiotech zur Behandlung von HS wurden in diesem Jahr bereits bekannt gegeben.

Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte bei HS-Patienten nach

12 Wochen Therapie eine signifikante Verbesserung im Vergleich zur

Kontrollgruppe (Ansprechrate von 60 % vs. 10 %, p = 0,035). Weitere gegenwärtige

Produktkandidaten im Dermatologieprogramm des Unternehmens, die klinische

Studien der Phase II abgeschlossen haben, betreffen Psoriasis, Akne und Pyoderma

gangrenosum.

Dr. Levis kommentierte: "Ich bin wirklich begeistert, an einer so innovativen

Therapie zu arbeiten. Ein human-abgeleiteter monoklonaler Antikörper zur IL-

1alpha-Blockade ist ein sehr interessanter Ansatz zur Behandlung verschiedener

dermatologischer Erkrankungen. Ich freue mich darauf, ein Teil der zukünftigen

Entwicklung dieses Programms zu sein."

IL-1alpha fördert chronisch-sterile Entzündungen der Haut. Das in Keratinozyten

und Entzündungszellen in Hautläsionen vorkommende IL-1alpha ermöglicht eine

gezielte Therapie. Das überzeugende Sicherheitsprofil der IL-1alpha-Blockade

macht sie zum idealen Therapieansatz bei Hauterkrankungen.

Über William Levis, MD

Dr. Levis ist Vorsitzender der Foundation for Global Skin Health Strategies und

Lifetime Professor für Dermatologie an der Rockefeller University. Er ist

gegenwärtig Oberarzt im New York Hansen's Disease Program, Bellevue Hospital

Center, New York, NY, USA. Im Jahr 2008 eröffnete er die Privatpraxis Levis

Dermatology in New York City. Er war in verschiedenen Positionen beim National

Cancer Institute tätig, unter anderem als Senior Investigator im Bereich

Dermatologie. Darüber hinaus war er zeitweise Leiter der Abteilung für

Dermatologie beim US Public Health Service in Staten Island. Im Anschluss daran

arbeitete Dr. Levis als Facharzt am New York State Institute for Basic Research

in Developmental Disabilities und war in den Positionen des Adjunct Professor of

Dermatology, New York Medical College und des Adjunct Professor of Medicine,

Cornell University Medical College tätig. Dr. Levis hat umfangreiche

Publikationen veröffentlicht und weltweit zahlreiche Vorträge gehalten. Im Jahr

2008 wurde ihm der angesehene Astellas Award for Public Health verliehen. Des

Weiteren wurde Dr. Levis mit dem silbernen Stern, der Verdienstmedaille des

US Public Health Service (USPHS), ausgezeichnet. Dr. Levis ist Mitglied der

American Society of Clinical Investigation. Heute befasst er sich mit der

Erforschung und klinischen Entwicklung neuer Immunmodulator-Technologien zur

Behandlung von Hauterkrankungen.

Über therapeutische True Human(TM)-Antikörper

Die True Human(TM)-Antikörper von XBiotech werden unverändert von Individuen

abgeleitet, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten aufweisen.

Entdeckungen über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg und klinische Studien

belegen das Potenzial der "True Human"-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mit

Hilfe der natürlichen Immunität des Körpers und damit sicherer, wirksamer und

verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Unternehmen für Biowissenschaften,

das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Erforschung, Entwicklung und

Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner

unternehmenseigenen True Human(TM)-Technologie verschrieben hat. Derzeit treibt

XBiotech die Entwicklung einer soliden Pipeline von Antikörpertherapien voran,

um den Behandlungsstandard in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen

und Infektionskrankheiten neu zu definieren. Das Unternehmen mit Sitz in Austin,

Texas, USA ist darüber hinaus führend in der Entwicklung innovativer

biotechnologischer Fertigungstechnologien, mit denen neue, von Patienten

weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler

bereitgestellt werden können. Weiterführende Informationen finden Sie auf der

Website www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen

in Bezug auf Einschätzungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie

zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "kann", "wird", "sollte",

"würde", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren",

"annehmen", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "fortsetzen",

"glauben", "einschätzen", "projizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen" oder

"fortsetzen" oder die Verneinung derartiger Begriffe oder vergleichbarer

Terminologie identifizieren, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der

Prognose zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen abweichen. Diese

Risiken und Unsicherheitsfaktoren sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger

unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete

Aussagen stellen keine Zusicherung zukünftiger Leistung dar, und die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität sowie die Entwicklung

der Branche, in der wir tätig sind, können erheblich von den zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen

in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemeldung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

