GNW-News: XBiotech gibt Vereinbarung mit Cedars-Sinai Medical Center zur Untersuchung von MABp1 in Kombination mit Onivyde® und 5-Fluorouracil/Folinsäure zur...

XBiotech gibt Vereinbarung mit Cedars-Sinai Medical Center zur Untersuchung von MABp1 in Kombination mit Onivyde® und 5-Fluorouracil/Folinsäure zur Behandlung von Pankreaskrebs bekannt

AUSTIN, Texas, 22. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc.

(NASDAQ:XBIT) gab heute seine Vereinbarung mit dem in Los Angeles, Kalifornien,

ansässigen Cedars-Sinai Medical Center bekannt, im Rahmen derer XBiotech seinen

Interleukin-1-Alpha-Antagonisten MABp1 für eine einarmige Phase-I-Studie zur

Verfügung stellt, in der die maximal tolerierte Dosis von Onivyde(®)

(Irinotecan-Liposom-Injektion) und 5-Fluorouracil/Folinsäure in Kombination mit

MABp1 in einer Kohorte von Patienten mit fortgeschrittenem Adenokarzinom des

Pankreas und Kachexie untersucht werden soll. Die Studie wird auch die

Wirksamkeit unter Verwendung verschiedener sekundärer Messparameter untersuchen,

darunter die Änderung der fettfreien Körpermasse, die Gewichtsstabilität, IL-6-

Pegel, das Gesamt- und progressionsfreie Überleben sowie die Beurteilung der

Beziehung zwischen Behandlungstoleranz und funktionalem Status der Patienten.

Andrew Hendifar, M.D., Leiter der Abteilung für medizinische Onkologie für die

Forschungsgruppe für gastrointestinale Erkrankungen am Cedars-Sinai und

stellvertretender Leiter der Abteilung für Pankreas-Onkologie wird die Studie

leiten, bei der die Teilnahme von insgesamt 16 Patienten des Cedars-Sinai

Medical Center geplant ist. Onivyde wird alle zwei Wochen bis zum Fortschreiten

der Krankheit intravenös mit MABp1 und 5-Fluorouracil/Folinsäure verabreicht.

"Die bislang erzielten Ergebnisse bei der Behandlung mit MABp1 sind im Hinblick

auf die Wirksamkeit der Therapie in diesem Zusammenhang vielversprechend",

merkte Dr. Hendifar an. "Ich freue mich auf die Untersuchung dieser

Kombinationstherapie, um deren Sicherheit und klinischen Nutzen zu ermitteln."

Trotz jahrzehntelanger klinischer Studien ist die Prognose bei fortgeschrittenem

Pankreaskrebs schlecht [1]. Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt weiterhin knapp

5 % und ist trotz Verbesserungen bei der Chemotherapie, den chirurgischen

Ergebnissen und den Diagnosetechniken unverändert geblieben [1, 2]. Das

fortgeschrittene Adenokarzinom des Pankreas ist von einem fortschreitenden

Gewichtsverlust und einer Verschlechterung der Ernährungssituation

gekennzeichnet [3]. Es wird geschätzt, dass bis zu 80 % dieser Patienten eine

Kachexie entwickeln [4]. Dieses Syndrom wird nicht nur mit dem Überleben,

sondern auch mit Veränderungen der Abwehrmechanismen des Wirts, der funktionalen

Fähigkeiten und der Lebensqualität verknüpft. In einer klinischen Phase-III-

Studie wurde festgestellt, dass MABp1 eine Reihe von Symptomen verbessert hat.

Dies beinhaltete die Verringerung von Schmerzen und Müdigkeit, die Verbesserung

des Appetits und eine höhere fettfreie Körpermasse. Patienten mit diesen

Verbesserungen wiesen nachweislich ein reduziertes Fortschreiten der Krankheit

und weniger schwerwiegende unerwünschte Ereignisse sowie eine etwa dreifache

Verbesserung des Überlebens auf.

Außer bei der zytotoxischen Therapie mit mehreren Wirkstoffen gab es keine

Behandlungsfortschritte für Pankreaskrebs oder der damit verbundenen Kachexie.

Trotz der Verfügbarkeit einer wirksamen Chemotherapie kommen nur 15 bis 40 % der

Patienten mit Pankreaskrebs in die Lage, eine Zweitlinienbehandlung zu erhalten.

Vor allem die Kachexie und die damit verbundene Müdigkeit und Dekonditionierung

können eine Erklärung für die Schwierigkeit sein, die Therapie nach einem

Fortschreiten der Krankheit in der Erstlinienbehandlung fortzusetzen. Es besteht

die Hoffnung, dass MABp1 in Kombination mit Onivyde helfen wird, die Krankheit

unter Kontrolle zu bekommen, die Symptome zu verringern und Patienten eine

längere Behandlung zu ermöglichen und somit die Ergebnisse zu verbessern.

Über die therapeutischen True Human(TM)-Antikörper

Die True Human(TM)-Antikörper von XBiotech stammen unverändert von Personen, die

eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Entdeckungen

über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg und klinische Studien belegen das

Potenzial der True Human-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mithilfe der

natürlichen Immunität des Körpers und damit sicherer, wirksamer und

verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich

ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von

therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True

Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung

einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die

Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und

Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in

Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-

Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend

benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt

werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen

in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken

und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete

Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten",

"planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren",

"beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder

eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle

zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger

Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese

Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer

bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von

Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der

Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

