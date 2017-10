Göring-Eckardt - Sondierungs-Spitzentreffen hat Vertrauen geschaffen

Berlin (Reuters) - In den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition hat das jüngste Treffen der Verhandlungsführer nach Worten von Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt Vertrauen geschaffen.

"Nun werden wir sehen, ob sich das in den Gesprächen diese Woche auswirkt", sagte Göring-Eckardt am Montag im Deutschlandfunk vor Beginn der dritten Runde, in der unter anderem über die Themen Bildung, Arbeit und Innere Sicherheit verhandelt werden soll.

Am Sonntag hatten sich die Verhandlungsführer - Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU), Cem Özdemir und Göring-Eckardt (beide Grüne) sowie FDP-Chef Christian Lindner - zusammengesetzt, um sich in schwierigen Punkten anzunähern. "Wir sind weitergekommen, aber haben keinen Abschluss gefunden", sagte Göring-Eckardt. Das dauere wohl noch ein bisschen. Zugleich mahnte sie an, sich gegenseitig nun nichts mehr vorzuhalten. "Der Wahlkampf ist vorbei." Es gehe darum, gemeinsame Lösungen zu finden.

Auf die Frage, wie groß sie die Chance auf ein Zustandekommen der Jamaika-Koalition einschätzt, sagte die Grünen-Politikerin: "Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir es hinbekommen." Schwierige Punkte in den Sondierungen sind nach wie vor die Flüchtlings- wie auch die Klimapolitik.