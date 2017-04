Google lässt Kassen bei Konzernmutter Alphabet klingeln

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Das boomende Werbegeschäft von Google (Alphabet C (ex Google)) treibt die Milliardengewinne der Konzernmutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) in die Höhe. Im vergangenen Quartal verdiente Alphabet knapp 5,43 Milliarden Dollar - 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um 22 Prozent auf 24,75 Milliarden Dollar.

Googles Werbeerlöse machen weiterhin den Löwenanteil des Geschäfts aus. Sie stiegen binnen eines Jahres von 18 auf 21,4 Milliarden Dollar.

AKTIENKURS STEIGT NACHBÖRSLICH DEUTLICH

In den anderen Alphabet-Bereichen, zu denen zum Beispiel der Hausvernetzer Nest und die Roboterwagen-Firma Waymo gehören, kletterten die Umsätze im Jahresvergleich von 165 auf 244 Millionen Dollar. Zugleich stieg aber auch der operative Verlust von 774 auf 855 Millionen Dollar.

Anleger zeigten sich zufrieden mit den Zahlen, die über den Erwartungen der Analysten ausfielen. Die Alphabet-Aktie legte am Donnerstag nachbörslich zeitweise um fast fünf Prozent zu./so/DP/he