Griechenland erhält wohl 8,5 Mrd Euro aus Euro-Hilfspaket

Griechenland soll von den Euro-Geldgebern 8,5 Milliarden Euro aus dem laufenden Hilfsprogramm erhalten.

Die Euro-Finanzminister hätten sich bei ihrem Treffen in Luxemburg am Donnerstag auf diese Summe geeinigt, sagte ein Vertreter der Euro-Zone. Um die Auszahlung der Tranche war lange gerungen worden. Griechenland will mit dem Geld auch Kredite zurückzahlen, die im Juli fällig werden.

Zudem wird den Angaben des Euro-Zonen-Vertreters zufolge als Teil möglicher Schuldenerleichterungen zum Ende des Hilfsprogramms 2018 erwogen, Griechenland einen Aufschub bei der Rückzahlung weiterer Kredite von 15 Jahren zu gewähren. Eine Entscheidung darüber sei aber nicht getroffen worden.

