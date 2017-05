Gröhe: Hausärzte sollen Rückgrat medizinischer Versorgung bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mehr Ärzte dazu bewegen, auf dem Land zu praktizieren. "Die Hausärzte sind das Rückgrat der medizinischen Versorgung nah am Menschen", sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Ich möchte, dass dies auch weiterhin so bleibt." Dafür seien auf dem Land besondere Anstrengungen nötig. "Wir haben zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um junge Mediziner mit Vergütungsanreizen und Hilfen bei der Niederlassung auf dem Land zu unterstützen." Die Weiterbildung zum Hausarzt werde besser vergütet und die Allgemeinmedizin im Medizinstudium gestärkt. Die Zahl der Hausärzte wird nach Prognosen in den kommenden Jahren sinken./vr/DP/stb