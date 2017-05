Gröhe mahnt zu Cybersicherheit im Gesundheitswesen

Berlin (Reuters) - Das deutsche Gesundheitswesen war nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe von dem weltweiten Cyberangriff nicht betroffen.

Es gebe keine Hinweise "dass die Angriffe in Deutschland vergleichbar waren, was das Gesundheitswesen angeht, wie in England", sagte Gröhe am Dienstag in Berlin zu Reuters TV. Zugleich mahnte der CDU-Politiker, dem Thema Internet-Sicherheit einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Es sei richtig und wichtig, dass Vorkommnisse in Deutschland in den vergangenen Jahren dazu geführt hätten, dass das Bewusstsein für derlei Bedrohungen gestiegen sei und Krankenhäuser dem Thema IT-Sicherheit einen wesentlich größeren Stellenwert einräumten.

Zugleich müsse im Rahmen der Aufgaben des Bundes genau festgelegt werden, "welche Teile auch der Gesundheitsversorgung genau zu den kritischen Infrastrukturen gehören", für die dann ein bestimmter Schutzanspruch bestehe.

Der Hackerangriff mit der Schadsoftware WannaCry hatte mehr als 200.000 Computer in 150 Ländern erfasst und blockiert. Die Urheber wollten damit von Firmen wie dem staatlichen britischen Gesundheitsdienstleister NHS, dem französischen Autobauer Renault und der Deutschen Bahn Geld erpressen, damit diese wieder Zugang zu ihren Rechnern erhalten. Im britischen Gesundheitssystem mussten wegen der Störung der IT-Systeme Rettungswagen in andere Kliniken umgeleitet werden. Zahlreiche Patienten wurden abgewiesen und Routineeingriffe abgesagt.