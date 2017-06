Großbritannien droht nach Wahl Hängepartie bei Regierungsbildung

LONDON (AFP)--Premierministerin Theresa May geht geschwächt aus der Parlamentswahl in Großbritannien hervor. Nachwahlbefragungen zufolge wurden die regierenden Tories am Donnerstag zwar erneut stärkste Kraft, sie würden aber mit 314 von 650 Sitzen die absolute Mehrheit verfehlen. Die oppositionelle Labour-Partei gewann den Prognosen zufolge deutlich hinzu. Zehn Tage vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab.

Mays Plan, sich mit den vorgezogenen Neuwahlen ein starkes Mandat für die bevorstehenden Verhandlungen über den EU-Austritt ihres Landes zu verschaffen, ging offenbar nach hinten los. Den Nachwahlbefragungen zufolge, die mehrere Sender am Donnerstagabend unmittelbar nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten, verloren die Konservativen 16 Sitze. Mit 314 Mandaten würden die Tories somit die absolute Mehrheit von 326 Sitzen klar verfehlen.

Die Labour-Partei unter ihrem dezidiert linken Vorsitzenden Jeremy Corbyn gewann der Prognose zufolge mehr als 30 Mandate hinzu und käme auf 266 Sitze. "Unser positiver Wahlkampf hat die Politik zum Besseren verändert", erklärte Corbyn im Onlinedienst Twitter. Die Schottische Nationalpartei (SNP) rutschte den Nachwahlbefragungen zufolge von 54 auf 34 Sitze ab.

Die Liberaldemokraten kommen laut der Prognose auf 14 Mandate - das wäre ein Zuwachs um fünf Sitze. Die Partei hatte im Wahlkampf für ein zweites Referendum geworben, mit dem die Briten ihre Brexit-Entscheidung vom Juni vergangenen Jahres rückgängig machen könnten. Die EU-feindliche United Kingdom Independence Party (Ukip) würde den Prognosen zufolge ihren einzigen Sitz im britischen Unterhaus verlieren.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat Premierministerin Theresa May angesichts der Verluste ihrer Partei bei der Parlamentswahl zum Rücktritt aufgerufen. May habe Parlamentssitze, "Unterstützung und Vertrauen verloren", sagte der Labour-Chef am frühen Freitagmorgen. Die konservative Regierungschefin müsse abtreten und Platz machen für eine "wirklich repräsentative Regierung", fügte Corbyn hinzu, der im Wahlkreis Islington North sein Parlamentsmandat verteidigte.

In Großbritannien gilt das Mehrheitswahlrecht. Das Auszählungsergebnis wird erst für Freitagmorgen erwartet. "Das ist eine Katastrophe für Theresa May. Ihre Führung würde in Frage gestellt werden und sie könnte zum Rücktritt gedrängt werden, falls sich die Ergebnisse bestätigen", sagte der Politikprofessor Iain Begg von Hochschule London School of Economics.

Sollten die Tories ihre absolute Mehrheit im Unterhaus tatsächlich einbüßen, könnten sie versuchen, eine Koalition zu bilden oder eine Minderheitsregierung zu stellen. Eine Koalitionsregierung gab es in der britischen Nachkriegsgeschichte bislang erst einmal: Von 2010 bis 2015 schlossen sich die Tories unter Mays Amtsvorgänger David Cameron mit den Liberaldemokraten zusammen.

In Großbritannien üblicher ist eine Minderheitsregierung. Angesichts der bevorstehenden Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens wäre es allerdings riskant, wenn die Regierung sich wechselnde Mehrheiten suchen müsste. Die Liberaldemokraten erklärten noch am Donnerstag, sie stünden für eine Koalitionsregierung nicht zur Verfügung.

Regulär hätte in Großbritannien erst 2020 gewählt werden müssen. May hatte jedoch die vorgezogene Parlamentswahl im April angekündigt, als ihre Partei in den Umfragen klar vorn lag. Mit dem Urnengang wollte sie sich ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen verschaffen, die bereits am 19. Juni beginnen sollen. "Es scheint klar zu sein, dass ihr Spiel sich nicht ausgezahlt hat", sagte die Politologin Paula Surridge von der Bristol University über May.

CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok erklärte, er befürchte negative Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen. "Dieses Ergebnis bedeutet, dass überhaupt keiner Kompromisse machen kann", sagte Brok in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Das wird für die Brexit-Verhandlungen sehr große Erschwernisse mitbringen."

Die Premierministerin hatte den Wählern versprochen, sie werde bei den Brexit-Verhandlungen "eine verdammt schwierige Frau" sein. Mehrfach betonte sie, dass keine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU besser sei als "ein schlechter Deal".

Nach den jüngsten islamistischen Anschlägen im Vereinigten Königreich war aber die Sicherheitsdebatte im Wahlkampf in den Vordergrund getreten. Bei drei Anschlägen in London und Manchester waren in den vergangenen drei Monaten 34 Menschen getötet worden.

Mays Tories genießen zwar traditionell in Sicherheitsfragen einen Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung. Im Wahlkampf wurde May jedoch angekreidet, dass mit ihrer Mitwirkung als Innenministerin seit 2010 rund 20.000 Stellen bei der Polizei gestrichen worden waren.

Als Reaktion auf die Nachwahlbefragungen verlor das britische Pfund an Wert.

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2017 23:10 ET (03:10 GMT)- - 11 10 PM EDT 06-08-17