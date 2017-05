Großbritannien: Industriestimmung hellt sich deutlich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den britischen Industrieunternehmen hat sich im April viel besser als erwartet gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 3,1 Punkte auf 57,3 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Dienstag in London mit. Zuvor war die Stimmung in der Industrie drei Monate in Folge gesunken. Experten hatten den vierten Rückgang auf 54,0 Punkte erwartet.

Nach dem Brexit-Votum der Briten im vergangenen Sommer war der Stimmungsindikator zunächst in der Tendenz gestiegen, bevor er zu Beginn des Jahres den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Mit dem jüngsten Anstieg liegt der Indikator wieder deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

"Der britische Industriesektor ist solide in das zweite Quartal gestartet", kommentierte Rob Dobson, Volkswirt bei IHS Markit. Ausschlaggebend hierfür sei die Stärke des Binnenmarktes. Zuletzt habe es aber auch einen Sprung bei den Exportgeschäften gegeben, hervorgerufen durch den günstigen Kurs des britischen Pfunds und einer Erholung der Weltwirtschaft./jkr/bgf/fbr