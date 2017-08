Große Koalition stellt sich hinter Trumps Strategie für Afghanistan

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die von US-Präsident Donald Trump vorgestellte neue Afghanistan-Strategie der USA ist auf ein positives Echo bei der Großen Koalition in Berlin gestoßen. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte die USA umgehend zu Gesprächen über weitere Schritte auf. "Die Bundesregierung begrüßt die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, sich weiterhin langfristig in Afghanistan zu engagieren", erklärte eine Regierungssprecherin. "Unser gemeinsames Ziel ist, dass von afghanischem Boden keine Terroranschläge ausgehen."

Gabriel verlangte aber Kooperation von den USA. "Nun ist wichtig, dass die Amerikaner mit uns Europäern besprechen, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass das Land friedlicher und sicherer wird", sagte er laut Auswärtigem Amt. "Wir erwarten von Washington, dass die USA ihr Vorgehen eng mit uns Europäern abstimmen." Weitere Migration aufgrund anhaltender Unsicherheit destabilisiere nicht nur Afghanistan, sondern auch Europa.

Politiker von CDU und SPD loben US-Strategie Trump hatte die neue Strategie am Montag (Ortszeit) verkündet und war dabei von seiner früheren Kritik an dem Einsatz am Hindukusch abgerückt. Vielmehr hatte er den Weg für eine Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan frei gemacht. In seiner Ansprache nannte Trump zwar weder eine Zahl noch ein Datum, zeigte sich aber überzeugt, dass ein übereilter Abzug vom Hindukusch lediglich den "Terroristen" zugute komme. Er zeigte sich zudem erstmals offen für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban und erhöhte zugleich den Druck auf Pakistan.

Aus Berlin hieß es, es sei richtig, dass ein Ende des Einsatzes an die Bedingungen vor Ort geknüpft werde. Die afghanische Regierung bleibe deshalb nachdrücklich aufgefordert, ihre Reformanstrengungen weiter zu verstärken, sagte die Regierungssprecherin. Sie müsse gegen Korruption vorgehen - aber auch den Dialog mit den Teilen der Taliban suchen, die zu einem friedlichen Ausgleich bereit seien.

Auch der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Jürgen Hardt, hielt die von Trump verkündete Afghanistan-Strategie für die richtige Entscheidung. Das sei "im Prinzip die Linie, die die europäischen Nato-Partner im Kampf gegen die Taliban mit der Vorgängerregierung Obama verabredet haben", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtensender Phoenix. Dass Trump sich nicht auf konkrete Zeitziele festlegen wollte, sei in diesem Zusammenhang eine kluge Strategie. Ein Fehler Obamas sei gewesen, eine Idee zu formulieren, wann er tatsächlich komplett abziehen wolle.

Kritik von den Grünen Unions-Fraktionsvize Franz-Josef Jung (CDU) erklärte, ein weiteres starkes Engagement in Afghanistan sei wichtig. "Eine Verstärkung, wie sie jetzt von den Amerikanern beschlossen wurde, ist richtig", sagte der frühere Verteidigungsminister der Rheinischen Post. "Denn die Sicherheitslage hat sich in jüngster Zeit in Afghanistan verschärft." Auch die Deutschen müssten ihre Ausbildungsmission für die afghanischen Sicherheitskräfte fortsetzen.

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, äußerte sich ebenfalls positiv. "Es ist zu begrüßen, dass der amerikanische Präsident sich den Realitäten in Afghanistan stellt", sagte er demselben Blatt. Zu den Notwendigkeiten gehöre allerdings auch, weiterhin Druck auf die afghanische Regierung auszuüben, durch bessere Regierungsführung endlich Vertrauen in der eigenen Bevölkerung zu gewinnen. "Allein mit mehr Militär ist eine Verbesserung der Lage nicht zu erreichen und die Terroristen werden weiter Zulauf bekommen", warnte Arnold.

Aus der Opposition im Bundestag kam Kritik an Trump. "Es ist im Prinzip richtig und wichtig, dass die USA Afghanistan weiterhin helfen wollen", sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour. Allerdings trage Trumps "martialische Rhetorik bei nach wie vor fehlender Strategie zur Eskalation bei", warnte er. Deutschland müsse deshalb in der US-Administration für mehr Staatsaufbau und zivile Bemühungen im internationalen Engagement in Afghanistan werben, forderte der Grünen-Politiker.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2017 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 30 AM EDT 08-22-17