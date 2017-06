Großmächte appellieren in Katar-Krise an Golfstaaten

Washington/Moskau (Reuters) - Nach dem Zerwürfnis zwischen Katar und führenden arabischen Staaten bemühen sich die Großmächte um eine Entspannung.

Das US-Präsidialamt teilte mit, Präsident Donald Trump werde sich bemühen, die Lage zu deeskalieren. Die Vereinigten Staaten wollten keinen "dauerhaften Bruch" zwischen den Golf-Staaten, erklärte ein ranghoher Vertreter der Trump-Regierung. Sollten die Staaten des Golf-Kooperationsrates angesichts der Spannungen einen Sondergipfel anberaumen, werde ein US-Vertreter dazukommen, kündigte er an. "Wir wollen sie in die richtige Richtung bringen." Zugleich bekräftigte die US-Regierung die Kritik an Katar. Viele Handlungen des Emirats seien "einigermaßen besorgniserregend", nicht nur in den Augen der anderen Staaten der Region sondern auch aus US-Sicht.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan riefen nach einem Telefonat zu einem Dialog zwischen den Konfliktparteien auf. Es müsse einen Kompromiss geben "im Interesse der Bewahrung von Frieden und Stabilität in der Golf-Region", erklärte das russische Präsidialamt am Montagabend.

Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain hatten am Montag bekanntgegeben, ihre diplomatischen Verbindungen zu Katar abzubrechen. Sie begründeten den beispiellosen Schritt mit dem Vorwurf, das Emirat finanziere den internationalen Terrorismus. Katar wies die Anschuldigungen als Lügen zurück und sprach von einer Kampagne zur Schwächung des Landes. Katar unterhält enge Beziehungen zum Iran, dem regionalen Gegenspieler Saudi-Arabiens.