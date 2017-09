Grüne kompromissbereit für Jamaika-Koalition

- von Hans-Edzard Busemann

Berlin (Reuters) - Die Grünen zeigen sich mit Blick auf eine eventuelle Jamaika-Koalition mit Union und FDP offen für Zugeständnisse.

"Wir werden alle Kompromisse machen müssen", sagte Parteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir am Montag in Berlin. Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt meldete persönliche Ambitionen an: "Dass im Regierungsfall ich dann in jedem Fall eine Rolle spielen will, das liegt auf der Hand." Spätestens bis Samstag wollen die Grünen ein Verhandlungsteam für die Sondierungen aufstellen. Dann soll ein kleiner Parteitag grünes Licht für die Gespräche über die mögliche Bildung einer Bundesregierung mit Union und FDP geben.

Göring-Eckardt zeigte erste Kompromisslinien in der für die grünen zentralen Frage des Klimaschutzes auf. Essenziell sei, dass die im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegten Ziele erfüllt würden. Dafür müssten nicht überall im Land Windräder aufgestellt werden. Wichtig sei aber, dass die Erneuerbaren Energien ausgebaut würden. Damit kommen die Grünen der FDP entgegen, denn die hatte die Aufstellung von immer mehr Windkraftwerken kritisiert.

Die beiden Spitzenkandidaten bekräftigten, Voraussetzung für eine Jamaika-Koalition seien Fortschritte beim Klimaschutz und in der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wichtig sei auch ein pro-europäischer Kurs der künftigen Regierung. Özdemir kritisierte, der Sparkurs in der Europäischen Union löse keine Probleme. Der dem linken Parteiflügel angehörende Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter forderte, Grundlage von Verhandlungen müsse der vom Parteitag verabschiedete Zehn-Punkte-Plan für grünes Regieren sein. Er selbst nannte die sofortige Abschaltung der 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke und den Ausstieg aus der Massentierhaltung.

UNTERHÄNDLER WERDEN VORERST NICHT GENANNT

Die Spitzenkandidaten sagten, es gebe eine Einigung darüber, wer zu dem Verhandlungsteam der Grünen gehören könnte. Die Größe der Gruppe sei flexibel. Namen nannten beide nicht. Die Frage der Zusammensetzung des Verhandlungsteams ist heikel, denn die Skepsis im linken Parteiflügel über ein Bündnis mit Union und FDP ist größer als bei den Realos, zu denen Özdemir und Göring-Eckardt zählen. Schon vor der Wahl hatte es Auseinandersetzungen über die Unterhändler gekommen. In der Partei wird damit gerechnet, dass neben den beiden Spitzenkandidaten auch Hofreiter, Parteichefin Simone Peter, Wahlkampfmanager Michael Kellner sowie Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann zur Kerngruppe des Teams gehören wird.

Göring-Eckardt wich der Frage aus, ob sie sich wieder für den Fraktionsvorsitz bewerben werde: "Das hängt davon ab, was wir ansonsten vorhaben und in welchen Rollen wir uns dann am Ende wiederfinden." Ein neuer Fraktionsvorstand solle Mitte Oktober gewählt werden.

Auf die Frage, ob sich die Grünen nicht auch personell erneuern müssten, erklärte Göring-Eckardt, zunächst müsse die Wahl analysiert werden. Dafür müsse man sich Zeit nehmen. "Wir werden es auch nicht machen nach dem Motto, da kommen jetzt ein paar neue Personen her, und dann war es das."

Die Grünen haben mit 8,9 Prozent ihr Wahlziel verfehlt, zweistellig zu werden und die drittstärkste Fraktion zu stellen. Allerdings schnitten sie besser ab als es die Umfragen erwarten ließen.