Grüne rätseln über Ursachen für Wahlniederlage in NRW

Berlin (Reuters) - Die Grünen haben nach den Worten ihrer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, vorerst keine Erklärung für die Niederlage bei der NRW-Wahl.

Man müsse jetzt schauen, "was sind für Fehler gemacht worden?", sagte sie am Sonntag im ZDF. "Warum konnte es sein, dass die Ökologie als Hemmnis für die Ökonomie dargestellt wird?" Zwar sei das Wahlergebnis bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein vor einer Woche gut gewesen, aber: "Die Wahl in Nordrhein-Westfalen für uns ein deprimierendes Ergebnis - ein Schlag in die Magengrube."

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sagte im ZDF, die prägenden Themen im Wahlkampf seien Fragen der Sicherheit und der Identität gewesen. "Auf beides geben die Grünen keine Antwort." Zudem sei die Ökologie als politisches Thema in den Hintergrund gerückt.

"Im Bund wird natürlich etwas anderes entschieden", sagte Göring-Eckardt mit Blick auf die NRW-Wahl. "Wir werden kämpfen für die große Relevanz der ökologischen Erneuerung." Sie räumte ein: "Natürlich hat es keinen Rückenwind aus Berlin gegeben."