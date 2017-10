Grüne und Gewerkschaften wollen kooperieren - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grünen binden laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel führende Gewerkschaftsfunktionäre in die Vorbereitung von möglichen Gesprächen zur Bildung einer "Jamaika-Koalition" mit CDU und FDP ein. Der Ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske und das DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sind von der Parteispitze in die Vorbereitungsgruppe "Wirtschaft und Arbeitsmarkt" gebeten worden. Beide Gewerkschafter sind Grünen-Mitglieder.

Grund für die ungewöhnliche Beteiligung: "Die sozialen Aspekte dürfen in der nächsten Regierung nicht verloren gehen", sagt der Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner, "dafür werden wir Grünen kämpfen." In einer Koalition mit Union und FDP sähen sich die Grünen als der eigentliche "Ansprechpartner für gesellschaftliche Akteure und Gewerkschaften", so Kellner, "deswegen wollen wir eine enge Abstimmung".

Die Gewerkschaften fürchten ohne eine Regierungsbeteiligung der SPD ein "Rollback" in der Arbeitsmarktpolitik, etwa bei der Rente oder bei Arbeitnehmerrechten. Außerdem ist Anfang November ein Treffen des grünen Bundesvorstands mit den Chefs der großen Gewerkschaften geplant.

