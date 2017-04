Grüne wollen "Talentkarte" für ausländische Fachkräfte einführen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben die Einführung einer "Talentkarte" vorgeschlagen, um Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. "Mit ihr sollen gut qualifizierte Fachkräfte mit ihren Familien auch ohne Nachweis eines Arbeitsangebots nach Deutschland kommen können, um hier binnen eines Jahres Arbeit zu finden", erklärte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Der Plan ist Teil des Entwurfes eines Einwanderungsgesetzes, den Göring-Eckardt und weitere Grüne in Berlin vorlegten.

"Die alternde Gesellschaft und der Fachkräftemangel lassen keine Zweifel mehr: Deutschland ist auf Einwanderung angewiesen", erklärten sie. Die aktuellen Regelungen seien jedoch viel zu kompliziert und erschwerten Einwanderung. Ziel des Konzeptes sei es nun, "den Bedarf an qualifizierten Fachkräften in Deutschland zu decken".

Eine Einwanderungskommission soll dem Bundestag nach den Vorstellungen der Grünen den jährlichen Fachkräftebedarf und damit die Zahl der jährlichen Talentkarten vorschlagen. Eine solche "Potenzialeinwanderung" sei dringend erforderlich, um Deutschland attraktiv für Fachkräfte zu machen. Erleichtert werden soll zudem eine arbeitsplatzgebundene Einwanderung - unter anderem soll für hochqualifizierte und qualifizierte Beschäftigungen eine Vorrangprüfung entfallen, und Hürden bei der Visumserteilung zur geringqualifizierten Beschäftigung sollen abgebaut werden.

April 04, 2017

