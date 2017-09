VW will bis 2030 komplettes Modellportfolio elektrifizieren

Allein bis 2025 sollen die Konzernmarken, zu denen Audi , Porsche oder Skoda gehören, 80 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Davon sollen rund 50 rein elektrisch und etwa 30 als Plug-in-Hybride angeboten werden, wie der Autokonzern im Vorfeld der Internationalen Automobilausstellung (IAA) ankündigte. Spätestens fünf Jahre danach soll es dann von jedem der etwa 300 Konzernmodelle mindestens eine elektrische Variante geben.

"Das ist eine Selbstverpflichtung, an der wir uns ab heute messen lassen", sagte VW-CEO Matthias Müller laut Redetext zur E-Offensive namens "Roadmap E". Die Reichweiten der Autos sollen bei bis zu 600 km liegen. Zudem kündigte der Wolfsburger Konzern bis 2030 mehr als 20 Milliarden Euro für direkte Investitionen in die Industrialisierung der Elektromobilität an. Dazu gehörten beispielsweise zwei neue Elektroplattformen, der Handel oder die Ladeinfrastruktur.

Angesichts der enormen Mengen an Batteriekapazitäten sucht VW nach Partnern. Es sei eine Ausschreibung für langfristige strategische Partnerschaften für China, Europa und die USA auf den Weg gebracht worden, erklärte Müller. "Wir reden hier über eines der größten Beschaffungsvorhaben in der Geschichte unserer Industrie: mit einem globalen Auftragsvolumen in Höhe von mehr als 50 Milliarden Euro über Laufzeit", so der VW-CEO.

Mit der Roadmap E konkretisiert der Wolfsburger Konzern angesichts des beschleunigten Wandels zur Elektromobilität seine Ziele in diesem wichtigen Bereich. Mitte 2016 hatte VW sein Zukunftsprogramm "Together-Strategie 2025" vorgestellt und die Elektromobilität darin als einen der zentralen Handlungsfelder verankert. Damals hatte das Unternehmen erklärt, bis 2025 die weltweite Nummer Eins in der Elektromobilität werden zu wollen. Bis dahin könnte jedes vierte neue Fahrzeug des Konzerns rein elektrisch angetrieben werden.

