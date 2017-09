Grüner Entwurf für Sondierungsziele benennt allgemeine Forderungen

Berlin (Reuters) - Der grüne Bundesvorstand will mit allgemeinen Zielvorgaben und ohne explizite rote Linien in die Sondierungen einer Koalition mit Union und FDP gehen.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss-Entwurf für den kleinen Parteitag am Samstag heißt es: "In den Gesprächen werden wir klar machen, dass wir ökologischen Fortschritt und mehr soziale Gerechtigkeit in einem Land erreichen wollen, in dem das soziale Gefüge brüchig wird." Zudem würden die Grünen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik stehen. Die Ablehnung einer Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen, wie es die CSU zuletzt erhoben hat, wird nicht erwähnt. Die Parteispizen hatten eine Obergrenze jedoch wiederholt abgelehnt.

"Entscheidend ist, ob wir unsere zehn Kernvorhaben entschieden voranbringen können", wird in dem Papier gefordert. Was davon eher verhandelbar ist und was nicht, geht aus dem Entwurf nicht hervor. In dem vergangenen Juni verabschiedeten Zehn-Punkte-Plan wird unter anderem die sofortige Abschaltung von 20 Kohlekraftwerken, die Umstellung der Stromgewinnung bis 2030 zu hundert Prozent auf erneuerbare Energien und ein Verbot der Neuzulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2030 gefordert. Zudem wollen die Grünen Familien mit zusätzlichen zwölf Milliarden Euro fördern.

Die Grünen, die sich in dem Papier als "Partei der linken Mitte" definieren, sind fest entschlossen, die Chancen einer gemeinsamen Regierung auszuloten: "Eine Einladung der CDU und CSU zu gemeinsamen Sondierungsgesprächen nehmen wir an", steht im Beschluss-Entwurf für den kleinen Parteitag. Der sogenannte Länderrat soll zudem die 14 Mitglieder umfassende Verhandlungsgruppe der Grünen billigen.