Die Aktionäre segneten den Plan des Managements am Mittwoch in Paris mit großer Mehrheit ab. Ein Nein-Votum hätte allerdings keine Auswirkungen auf den Deal an sich gehabt: PSA hätte den Kauf von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall dann komplett in bar bezahlt.

Der Konzern mit den Marken Peugeot, Citroën und DS hatte sich Anfang März mit der bisherigen Opel-Mutter General Motors auf die Übernahme verständigt. PSA legt 1,8 Milliarden Euro auf den Tisch, davon sollen 0,65 Milliarden Euro in Optionsscheinen bezahlt werden./sku/DP/fbr

