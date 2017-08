Guess steigert den Umsatz und gibt konstante Dividende bekannt

Die amerikanische Bekleidungskette Guess (ISIN: US4016171054, NYSE: GES) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 0,225 US-Dollar je Anteilsschein auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,90 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 12,48 US-Dollar (Stand: 23. August 2017) einer Dividendenrendite von 7,21 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 22. September 2017 (Record date: 6. September 2017). Im zweiten Quartal des Fiskaljahrs 2018, das am 29. Juli 2017 endete, betrug der Umsatz 573,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 545 Mio. US-Dollar), wie der Konzern am Mittwoch meldete. Der Nettogewinn (GAAP) betrug 15,2 Mio. US-Dollar. Im Vorjahresvergleich (32,3 Mio. US-Dollar) ist dies eine Verringerung um 52,8 Prozent. Im letzten Jahr stand ein Sonderertrag über 22,3 Mio. US-Dollar in den Büchern.

Nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen legte die Aktie nachbörslich über 10 Prozent zu. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,14 Prozent im Plus (Stand: 23. August 2017).

Guess ist 1981 von den Brüdern Marciano gegründet worden und war eines der ersten Unternehmen, die stone-washed Jeans herstellten. Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles im Bundestaat Kalifornien.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de