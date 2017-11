Guidewire gratuliert Gewinnern des Innovation Award 2017  Admiral Group, Basler, MetLife Auto & Home und Tokio Marine Nichido

CONNECTIONS CONFERENCE – Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter von Softwareprodukten für Sach- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C), gratuliert den Gewinnern der Innovation Awards 2017: Admiral Group plc., Baloise Insurance (Schweiz), MetLife Auto & Home® und Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. / Tokio Marine & Nichido Systems Co., Ltd. Mit der diesjährigen Preisverleihung werden Kunden ausgezeichnet, die sich auf Veränderungen des Marktes und die Entwicklung des Kundenbedarfs auf innovative Weise einstellen. Die Gewinner wurden auf der dreizehnten jährlichen Anwenderkonferenz, der Connections 2017, bekanntgegeben.

Die Gewinner sind 2017:

Admiral Group plc – Mit dem Bolt Program von Admiral wurde die größte Transformation realisiert, die Admiral bisher vollzogen hat. Mit Bolt konnten die Kapazitäten des Unternehmens zum effizienten Anbieten von Policen mit mehreren Produkten für die Kunden und für die Bereitstellung strategischer Flexibilität, operativer Flexibilität und eines verbesserten Kundenerlebnisses durch Modernisierung realisiert werden.

Nachdem das Unternehmen seine strategischen Ziele überdacht hatte, beschloss Admiral, dass neue Technologien notwendig wären, um Produktinnovationen in der Zukunft zu ermöglichen und gleichzeitig IT-Implikationen zu entfernen. Im Rahmen der Initiative konnte das Unternehmen das Guidewire PolicyCenter®, das BillingCenter, Systeme für Online-Angebote, Dokumente (wie Online-Ansicht), Zahlungen, ein neues System zur Schadensfeststellung, Data-Warehouse, Infrastruktur und ein System für Migrationen implementieren.

Admiral genießt aufgrund der Transformation Vorteile in verschiedener Hinsicht, darunter:

Die Möglichkeit, neue Produkte schnell hinzuzufügen;

Die Hinzunahme neuer Preis- und Kundeneffizienzen durch einen neuen Service zum Nachschlagen von Fahrern und eine bessere Nutzung von bereits erfassten Angebotsdaten;

On-Screen-Scripting zur Verbesserung der Konsistenz von Kundeninteraktionen; sowie

Kürzere Schulungszeiten aufgrund intuitiverer Systeme und von Abteilungen gemeinsam genutzter Bildschirme.

Admiral ist seit 2015 aktiver Kunde von PolicyCenter und BillingCenter.

Weitere Informationen über Admiral finden Sie unter www.admiralgroup.co.uk.

Baloise Insurance (Schweiz) Ltd. – Mit der innovativen Implementierung "Quote & Buy" von Guidewire Digital durch Baloise wird ein Angebot innerhalb von 60 Sekunden zu einem Vertrag.

Als erster Versicherer in Europa hat Baloise seine Implementierung Quote & Buy Portal im Juni 2017 gestartet. Jetzt dauert es für einen prospektiven Kunden nicht mehr als 60 Sekunden von der Überprüfung und Anpassung eines Angebots bis zum Erhalt der endgültigen Police über das Kundenportal. Der Service ist jederzeit über jedes beliebige Gerät in vier Sprachen erhältlich, und sowohl neue Einreichungen als auch Änderungen von Policen werden so direkt wie möglich abgewickelt.

Durch die Implementierung entstehen Baloise folgende Vorteile:

Einreichungen und Änderungen von Policen können digital vorgenommen werden, ohne dass irgendwelche Backoffice-Aufgaben nötig sind;

Zeitaufwendiges Drucken und Liefern ist aufgrund digitaler Verträge und Rechnungen nicht mehr nötig; und

Angebote sind jetzt vorkonfiguriert und individuell anpassbar, und die Interaktion mit den Anwendern ist viel einfacher.

Baloise ist seit 2015 aktiver Kunde von PolicyCenter und BillingCenter, seit 2016 aktiver Kunde von DataHub und seit 2017 aktiver Kunde des "Quote-and-Buy"-Portals für Versicherungsnehmer.

Weitere Informationen über Baloise finden Sie unter www.baloise.com.

MetLife Auto & Home – MetLife Auto & Home bringt auf der Guidewire-Plattform komplett digitale Hausversicherungsprodukte mit hoher Geschwindigkeit auf den Markt.

MetLife Auto & Home hat in Zusammenarbeit mit Guidewire ein komplett digitales Kundenerlebnis – vom Angebot bis zum Schadensservice – auf dem US-amerikanischen Markt für Kunden eingeführt, die eine Hausversicherung möchten. Mit diesem neuen Produkt können die Kunden ganz selbständig ein Angebot einholen, die Police kaufen, bezahlen und eine Forderung einreichen.

MetLife Auto & Home und Guidewire haben eine Komplettlösung für den digitalen Kauf einer Gebäudeversicherung implementiert und gleichzeitig eine komplette, integrierte digitale End-to-End-Plattform geschaffen, die in einer Cloud-Umgebung gehostet wird. Im Mai 2017 fand der Start der Plattform auf 11 Märkten statt, und im Juni 2017 kamen weitere fünf Märkte hinzu. Innerhalb von 14 Monaten konnten MetLife Auto & Home und Guidewire diese Technologie für eine erhebliche Zahl von Kunden bereitstellen. Die Nutzung der von Guidewire in einer Cloud-Umgebung gehosteten Guidewire InsurancePlatform™ stellt für beide Unternehmen – Guidewire und MetLife Auto & Home – ein Novum dar.

MetLife ist seit 2015 aktiver Kunde von PolicyCenter, BillingCenter, Quote & Buy Portal für Versicherungsnehmer, Account Management Portal für Versicherungsnehmer und Claim Portal für Versicherungsnehmer. Das Unternehmen ist seit 2017 aktiver Kunde von ClaimCenter und DataHub.

Weitere Informationen über MetLife finden Sie unter www.metlife.com/mydirect.

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. / Tokio Marine & Nichido Systems Co., Ltd. – Tokio Marine, ein Kunde des Guidewire ClaimCenter®, hat sogar während Naturkatastrophen an der kontinuierlichen Verbesserung seiner Systeme gearbeitet und zudem papierlose Optionen und Digitalisierungsoptionen eingerichtet, so dass Forderungen aufgrund von Naturkatastrophen von den Mitarbeitern aus der Ferne und effizienter bearbeitet werden konnten.

Im Jahr 2011 war Japan vom Tohoku-Erdbeben betroffen. Im Jahr 2015 gab es eine weitere Naturkatastrophe in Form eines Taifuns, und 2016 ereignete sich das Kumamoto-Erdbeben. Tokio Marine war für 2015 und 2016 bereit – aufgrund eines bei dem Unternehmen vorhandenen Rahmenwerks für die Integration neuer Kernsysteme wie ClaimCenter sowie der Vorbereitungen, die das Unternehmen mit der Einrichtung eines papierlosen, komplett digitalisierten Verfahrens zur drastischen Verbesserung seiner Schadensservice-Abläufe für Katastrophen getroffen hatte.

Als der Taifun Japan im September 2015 erreichte, nahm Tokio Marine die papierlose Funktion des ClaimCenter für die Meldung von Schäden in vollem Maße in Anspruch. Dadurch konnten die Schadensservice-Stellen in ganz Japan die Registrierung von Forderungen sowie verschiedene weitere Verwaltungsaufgaben aus der Ferne durchführen. Dank dieser Implementierung konnte das Unternehmen die Zeit für das Schicken von Antragsformularen für Versicherungen an die Kunden um die Hälfte verkürzen.

Tokio Marine ist seit 2012 aktiver Kunde von ClaimCenter.

Weitere Informationen über Tokio Marine finden Sie unter www.tokiomarine-nichido.co.jp/en/.

"Wir gratulieren den Gewinnern der Guidewire Innovation Awards 2017", sagte Mike Polelle, Chief Delivery Officer von Guidewire Software. "Wir sind weiterhin beeindruckt und inspiriert von den Möglichkeiten, wie unsere Kunden Innovationen auf den Weg bringen, um ihre Versicherungsnehmer und -vertreter bestmöglich zu betreuen und sie bei der Anpassung an die Entwicklungen auf dem Versicherungsmarkt und beim Erfolg dort zu unterstützen."

