Guidewire InsuranceSuite als Marktführer in Gartners "Magic Quadrant for Property and Casualty Core Platforms, North America" positioniert

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter von Softwareprodukten für Sach- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C), hat heute bekanntgegeben, dass die Guidewire InsuranceSuite™ im "Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America1" als führend anerkannt wurde. Die InsuranceSuite besteht aus grundlegenden Kernsystemen, die den Lifecycle der P&C-Versicherung inklusive Risikoübernahme, Richtlinien, Abrechnung und Forderungsmanagement unterstützen. Guidewire kam auf der Achse für Umsetzungskompetenz auf die höchste und auf der Achse für Vollständigkeit der Unternehmensvision auf die erste Position.

In dem Bericht werden 15 Händlerlösungen auf dem Markt für P&C-Kernplattformen bewertet, die sich für eine Aufnahme qualifiziert haben. Guidewire InsuranceNow™ wurde für Kunden optimiert, die auf der Suche nach einer cloudbasierten All-in-One-Suite waren, und in dem Bericht als "Challenger" anerkannt. Den Report finden Sie hier.

"Der Bereich dieser Studien geht jetzt über das Modul für die Verwaltung von Richtlinien hinaus und umfasst die Kernplattform, da Gartner eine starke Verlagerung der Käuferpräferenzen hin zu Händlern beobachten konnte, die umfassende Möglichkeiten anbieten. Dazu zählen Kundenerlebnis und Kapazitäten für Partner- und Datenmanagement", schrieb Jeff Haner, Research Director, Insurance bei Gartner und Verfasser des Reports.

"Das Team von Guidewire fühlt sich geehrt, dass die InsuranceSuite von Gartner in seinem ‚Magic Quadrant for P&C Core Platforms, NA‘ als führend genannt wurde", sagte Brian Vannoni, Vice President und Business Owner, Core Operations bei Guidewire Software. "Wir engagieren uns dafür, die Technologien zu liefern, die unsere Kunden benötigen, um sich in der in raschem Wandel befindlichen P&C-Versicherungsbranche anpassen zu können und Erfolg zu haben. Wir gehen davon aus, dass dieser Report unsere wachsenden Investitionen in unsere Software und in den Erfolg der Kunden von Guidewire widerspiegelt – für deren anhaltende Unterstützung wir dankbar sind."

Die Positionierung von Guidewire im Leaders-Quadranten folgt auf eine Führungsposition zwei Jahre in Folge in Gartner, Inc.s "Magic Quadrant for Property and Casualty Insurance Claims Management Modules, North America2". Das Unternehmen wurde außerdem drei Jahre in Folge als führend im "Magic Quadrant for Property and Casualty Insurance Claims Management Modules3" positioniert.

Gartner steht nicht hinter den Händlern, Produkten oder Dienstleistungen, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Guidewire liefert die Software, die Sach- und Unfallversicherer brauchen, um sich in einer Zeit rapider Veränderungen in der Branche anpassen und behaupten zu können. Wir vereinen drei Elemente – Kernprozesse, Daten und Analysen sowie digitale Interaktion – zu einer Technologieplattform, die es Versicherern ermöglicht, ihre Kunden und Mitarbeiter zu binden und zu befähigen. Mehr als 300 Sach- und Unfallversicherer auf der ganzen Welt haben sich bereits für Guidewire entschieden. Weitere Informationen finden Sie auf www.guidewire.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

HINWEIS: Guidewire, Guidewire Software, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter und Guidewire BillingCenter sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Guidewire Software Inc.

