RTL steigert Umsatz deutlich und bestätigt Prognose

Bereinigt um einen positiven Sondereffekt im Vorjahreszeitraum verdiente das Unternehmen auch mehr und zahlt eine stabile Zwischendividende. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält RTL fest, trotz der schwierigen Entwicklung der TV-Werbemärkte.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, stieg der Umsatz im Zeitraum von April bis Juni um 8,8 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr liegt das Plus bei 3,5 Prozent. Die Mediengruppe RTL Deutschland, der größte Bereich, steigerte die Erlöse um knapp 5 Prozent auf 549 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 7,4 Prozent auf 362 Millionen Euro. Bereinigt um den positiven Effekt der Groupe M6 stieg der operative Gewinn um 4 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 183 Millionen nach 203 Millionen Euro im Vorjahr.

Im Vorjahr fielen dem Unternehmen im Zuge des Auslaufens einer Mobilfunkkooperation der Frankreich-Tochter M6 im ersten Halbjahr einmalig 43 Millionen Euro zu.

RTL will den Aktionären nun eine unveränderte Zwischendividende von 1,00 Euro je Aktie im September zahlen.

Werbemärkte schwierig - Ausblick bestätigt Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg weiterhin ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 5,0 Prozent. Das EBITDA soll weitgehend stabil bleiben. Nach RTL-Definition entspricht dies einer Bandbreite von minus 1 bis plus 1 Prozent.

Die Entwicklung der TV-Werbemärkte sei aber insgesamt schwierig, so der Medienkonzern. Dies sei ein deutliches Signal, die Umsetzung der Strategie "noch zu beschleunigen", so Bert Habets und Guillaume de Posch, Co-CEOs von RTL. "Gerade haben wir entschieden, die verbleibenden Anteile an SpotX zu erwerben, eine weltweit führende Technologieplattform im Bereich der automatisierten Werbevermarktung."

Wettbewerber Prosiebensat1 hatte in dieser Woche seinen Ausblick auf den deutschen TV-Werbemarkt für 2017 zum dritten Mal im laufenden Jahr gesenkt. Die Prosieben-Aktie verlor am Dienstag mehr als 14 Prozent ihres Wertes. Auch die RTL-Aktie zeigte sich schwach.

RTL ist einer der wichtigsten Umsatz- und Gewinntreiber für die Muttergesellschaft Bertelsmann. Diese wird ihre Zahlen zum ersten Halbjahr am Donnerstag vorlegen.

Die RTL-Papiere haben sich am Mittwoch nach ihrem Quartalsbericht vorbörslich erholt.

