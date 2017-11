Pfandbriefbank traut sich höheren Jahresgewinn zu - pbb-Aktie steigt

Der Immobilienfinanzierer traut sich nun ein Vorsteuerergebnis im Gesamtjahr von 195 bis 200 Millionen Euro zu, wie das 2009 aus der notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangene Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Bislang hatte die Bankführung 150 bis 170 Millionen Euro erwartet, zur Jahresmitte aber bereits klargemacht, dass sie das obere Ende der Spanne für wahrscheinlich hält.

Das dritte Quartal lief nun besser als gedacht mit einem Vorsteuergewinn von 51 Millionen Euro. An die 159 Millionen Euro aus dem dritten Quartal 2016 kommt dies zwar nicht annähernd heran, allerdings hatte damals ein Sonderertrag aus der Einigung um die Schulden der einstigen Kärntner Skandalbank Hypo Alpe Adria das Ergebnis massiv nach oben getrieben. Das vierte Quartal dürfte nun stabil verlaufen, erklärte die pbb weiter.

Die Aktien der pbb sind am Donnerstagnachmittag auf ein Plus von 3,35 Prozent gestiegen. In einer ersten Reaktion waren sie noch bis auf knapp minus 4 Prozent abgerutscht.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Pfandbriefbank