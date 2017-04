Guttenberg mischt im Bundestagswahlkampf mit

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der 2011 im Zuge der Plagiatsaffäre zurückgetretene CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg betritt wieder die politische Bühne in Deutschland. "Karl-Theodor zu Guttenberg wird sich in den Bundestagswahlkampf einbringen mit Veranstaltungen, insbesondere in der letzten Phase", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin.

Guttenbergs Engagement werde in der Partei sehr begrüßt und beispielsweise bei den Kreisverbänden "sehr positiv aufgenommen", sagte die Vorsitzende der CSU-Angeordneten im Bundestag. Über "weitere Interessen oder mögliche Verwendungsmöglichkeiten" in der deutschen Politik sei ihr nichts bekannt, erklärte Hasselfeldt.

Seehofers Erbe? Guttenberg war 2009 Wirtschaftsminister, danach Verteidigungsminister. Nachdem ihm wegen Schummeleien sein Doktorgrad aberkannt worden war, trat er im März 2011 zurück. Danach machte er unter anderem als Berater in den USA von sich reden.

Über ein Comeback Guttenbergs war schon länger spekuliert worden. CSU-Chef Horst Seehofer hatte bereits Anfang des Jahres entsprechende Ankündigungen gemacht und Guttenberg als Teil seines Wahlkampfteams präsentiert. Bislang war aber noch nichts über konkrete Aufgaben des Ex-Doktors bekannt.

Spekulation bleibt auch, ob Guttenberg nach der Bundestagswahl wieder ein politisches Amt bekleidet. Seehofers Ankündigung, wieder als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident antreten zu wollen, nährt zudem Gerüchte, Guttenberg solle in ein paar Jahren sein Nachfolger werden.

