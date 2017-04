Hallador Energy kündigt 4 Cents Dividende an

Der amerikanische Kohleproduzent Hallador Energy Company (ISIN: US40609P1057, NASDAQ: HNRG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 4 US-Cents an die Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 12. Mai 2017 (Record date: 28. April 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,16 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 7,65 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,09 Prozent (Stand: 18. April 2017).

Hallador Energy Company ist im Juli 1951 unter dem Namen Kimbark Oil and Gas Company gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Denver, Colorado.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 betrug der Umsatz 71,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 64,85 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 15,85 Prozent im Minus (Stand: 18. April 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

