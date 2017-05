Handel fordert Runden Tisch zur Liberalisierung der Öffnungszeiten

Berlin (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel plant eine umfangreiche Initiative zur Liberalisierung der Öffnungszeiten an Sonntagen.

"Wir plädieren für Runde Tische auf der Ebene der Landesregierungen, an denen sich Politik, Kirchen, Gewerkschaften, Kommunen und Handel beteiligen", sagte Stefan Genth, Chef des Handelsverbands HDE, der "Welt am Sonntag". "Deren Ergebnisse müssen dann auch gelten, ohne dass wieder geklagt wird." Parallel plant der HDE laut der Zeitung in den nächsten Wochen einen Vorstoß von Handelsunternehmen mit dem Ziel, die relativ liberale Berliner Regelung bundesweit umzusetzen.

Genth kritisierte auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die sich mit einer Klagewelle gegen den Handel stelle. Verdi verteidigte dagegen die Maßnahmen, die überwiegend Erfolg hätten. "Wir klagen gegen Sonntagsöffnungen und andere Formen von Sonntagsarbeit, wenn diese absehbar rechtswidrig sind oder einer juristischen Klärung bedürfen", sagte Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger dem Blatt.