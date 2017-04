Handwerk und Handel fordern schnelles Internet und mehr Lehrlinge

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Handel und Handwerk haben zwei zentrale Forderungen für die Parteien zur Bundestagswahl. Die beiden Branchen wünschen sich mehr Lehrlinge und superschnelles Internet in ganz Deutschland. "Am Ausbildungsmarkt gibt es einen Negativrekord. 43.500 Stellen sind unbesetzt", klagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Handelsverband HDE.

Schon heute berichte ihm die Hälfte der Handwerksbetriebe von Problemen bei der Nachbesetzung von Stellen, so Wollseifer. Er verlangte daher, den Trend zu immer mehr Studenten umzukehren. "An den Gymnasium muss die Berufsorientierung endlich verpflichtend stattfinden", forderte der ZDH-Präsident. Berufsschulen müssten außerdem genauso modern ausgestattet werden wie Universitäten. Laut ZDH gehen mittlerweile 60 Prozent der jungen Leute eines Jahrgangs an die Hochschule. Auch die Einzelhändler berichten von Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden.

Bei den Unternehmen drückt aber auch bei der Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen der Schuh. "Hier besteht dringender Nachholbedarf", sagte Josef Sanktjohanser, Präsident des HDE. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2018 eine Breitbandversorgung mit 50 Megabit pro Sekunde zu garantieren, könne nur eine Zwischenetappe sein. Daher drängte Sanktjohanser auf die Verlegung von Glasfaserleitungen und den Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards für ultraschnelle Verbindungen. "Kleinere und mittelgroße Städte müssen mit Priorität angeschlossen werden", verlangte er für den ländlichen Raum.

In puncto steuerliche Belastung fordern Handel und Handwerk, die kalte Progression weiter abzubauen. "Auf weitere Steuererhöhungen muss generell verzichtet werden", heißt es außerdem in ihren Leitlinien zur Bundestagswahl.

April 25, 2017

