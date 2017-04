HANNOVER/Außenwirtschaftstag auf Messe: Strategien gegen Risiken

HANNOVER (dpa-AFX) - Am dritten Tag der Hannover Messe geht es am Mittwoch (9.00 Uhr) vor allem um politische Unsicherheiten, die auch die deutsche Wirtschaft treffen können. Für Unruhe sorgen etwa Tendenzen zu einer Abschottungspolitik in den USA und in Großbritannien. Mit Auswirkungen und möglichen Strategien befasst sich unter anderem der 14. Niedersächsische Außenwirtschaftstag. Außerdem im Fokus: die Digitalisierung rund um die Autoindustrie. Erwartet werden bei der bis Freitag dauernden Messe rund 200 000 Besucher. Sie gilt als weltgrößte Leistungsschau für industrielle Neuerungen. Partnerland ist in diesem Jahr Polen, das mit 200 Ausstellern vertreten ist./tst/rek/DP/tos