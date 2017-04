HANNOVER: Hannover Messe beginnt - Leitthema vernetzte Industrie

HANNOVER (dpa-AFX) - Die als weltgrößte Industrieschau geltende Hannover Messe ist am Sonntag mit ersten Veranstaltungen an den Start gegangen. Auf dem vorgeschalteten Industrieforum sprach sich Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) aus dem Bundeswirtschaftsministerium für eine neue Risikokultur in Deutschlands Gründerszene aus. Ein Scheitern von Firmengründungen im ersten Anlauf dürfe kein Manko sein, meinte er: "Wir müssen auch eine Kultur der zweiten und dritten Chance etablieren."

Bei der Eröffnungsfeier nimmt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo aus dem diesjährigen Partnerland in der niedersächsische Landeshauptstadt teil.

Die fünftägige Veranstaltung ist im 70. Jahr ihres Bestehens erneut dem Leitthema der vernetzten Industrie gewidmet, bei der Roboter eine zunehmende Rolle spielen. Erwartet werden rund 200 000 Besucher und 6500 Aussteller - 60 Prozent davon aus dem Ausland. Parallel zur Suche nach neuen Geschäftsmodellen geht es angesichts der Risiken in vielen Exportländern bei zahlreichen Konferenzen auf der Messe auch um politische Orientierung für die Branche./rek/DP/fbr