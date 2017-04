HANNOVER: Kanzlerin Merkel eröffnet Industriemesse mit Rundgang

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit einem Rundgang eröffnet Bundeskanzlerin Angela am Montag offiziell die Hannover Messe. Erwartet werden bis zum Freitag rund 200 000 Besucher und 6500 Aussteller, 60 Prozent davon aus dem Ausland. Die Messe gilt als weltgrößte Leistungsschau für industrielle Neuerungen. Bei der Eröffnungsfeier am Vorabend hatte Merkel eindringlich für den Erhalt offener Märkte plädiert. Abschottung und Protektionismus führten auf Dauer immer wieder zu Verlusten, warnte die CDU-Chefin.

Partnerland ist in diesem Jahr Polen. Ministerpräsidentin Beata Szydlo, die am Messerundgang teilnimmt, hatte sich am Sonntag wie Merkel zu Europa bekannt, mahnte aber auch Veränderungen an./rek/DP/fbr