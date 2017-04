Der MDAX -Wert Airbus SE erlebte ein durchwachsenes Geschäftsjahr mit Licht und Schatten. Auf Gesamtjahressicht brach der Nettogewinn wegen eines extrem schwachen vierten Quartals - bedingt durch die Probleme beim Militärtransporter A440M - um fast zwei Drittel auf 995 Millionen Euro beziehungsweise 1,29 Euro je Aktie ein. Und das, obwohl beim Konzernumsatz ein Plus in Höhe von drei Prozent auf 67 Milliarden Euro erzielt worden war. Etwas optimistischer fiel der Ausblick aus. Für 2017 rechnet das Management vor Fusionen und Übernahmen gegenüber dem Vorjahr mit einem Wachstum des bereinigten EBIT und des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren einstelligen. Der Cashflow soll 2017 mit dem des Jahres 2016 vergleichbar sein, war aus der Chefetage zu hören. Diverse Analystenkommentare fielen nachfolgend relativ positiv aus und haben den Titel dadurch in höhere Kursregionen gehievt. Nun warten die Börsianer auf neue Nachrichten. Diese dürften auf der HV des Flugzeugbauers kommuniziert werden.

Airbus: Charttechnisch dünne Luft

Im Sommer vergangenen Jahres vollzog die Airbus-Aktie im Bereich von 50 Euro eine mehrmonatige Bodenbildungsphase. Im November generierte der Titel mit dem Überwinden der 100- bzw. 200-Tage-Linie ein starkes Kaufsignal. Danach wechselten beide Durchschnittslinien eindrucksvoll die Richtung und bestätigten dadurch einen Trendwechsel nach oben. Oberhalb von 70 Euro scheint die charttechnische Luft nun aber zusehends dünner zu werden. Auch der Timingindikator Relative-Stärke-Index mahnt zur Vorsicht. Mit Werten von fast 70 Prozent könnte dieser nämlich demnächst eine überkaufte Lage anzeigen, wodurch ein Ausstiegssignal aus dieser Ecke wahrscheinlicher machen würde.

