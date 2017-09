Heftige Proteste vor AfD-Wahlparty in Berlin

Berlin (Reuters) - Die Proteste gegen die AfD nehmen vor der Wahlparty der rechtspopulistische Partei in Berlin zu.

Immer mehr Demonstranten versammeln sich vor dem Haus am Alexanderplatz im Zentrum der Hauptstadt, berichteten Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Sie skandierten Sprüche wie "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda". Polizeiketten hinderten die Demonstranten daran, sich dem Gebäude zu nähern. Beamte führten mehrere Personen ab. Der Balkon, von dem aus AfD-Anhänger die Demonstration verfolgten, wurde geräumt, weil Demonstranten in die Richtung nach Angaben des Sicherheitspersonals Gegenstände warfen. Das Pfeifkonzert war auch im Inneren des Gebäudes zu hören, in dem die AfD ihren Einzug in den Bundestag feierte. Den jüngsten Hochrechnungen zufolge ist die AfD mit 13,1 Prozent drittstärkste Kraft hinter Union und SPD.