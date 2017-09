Heißer Sommerauftakt bringt Gerolsteiner gute Geschäfte

GEROLSTEIN (dpa-AFX) - Die Hitzewelle im Juni hat die Erlöse beim Mineralwasserhersteller Gerolsteiner nach oben getrieben. Der Umsatz legte in den ersten sieben Monaten gemessen am Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent auf 172,1 Millionen Euro zu. Der Absatz stieg um 4,4 Prozent auf 4,5 Millionen Hektoliter. "Damit war der Sommer auf einem sehr guten Niveau im Vergleich zu den Vorjahren", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Robert Mähler, am Montag in Gerolstein.

Mähler sieht weiter "starkes Wachstumspotenzial" - sowohl im In- als auch im Ausland. International seien die Geschäfte in den vergangenen Monaten vor allem in Südkorea, den USA und Kanada sowie im Mittleren Osten gewachsen. Bislang ist der Getränkehersteller aber vor allem auf dem deutschen Markt aktiv: Der Exportanteil liegt bei rund fünf Prozent. "Ich glaube, dass die Marke (Gerolsteiner) noch weitaus mehr internationales Potenzial für uns bietet", sagte Mähler, der seit April bei Gerolsteiner ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Als Konsequenz aus der hohen Nachfrage seien am Standort Gerolstein in der Eifel Investitionen "im hohen zweistelligen Millionenbereich" im Gange oder in Planung. Im April sei etwa eine neue Einweg-Abfüllanlage in Betrieb genommen worden. Zudem würden Hallen für zwei neue Mehrweganlagen gebaut, die im ersten Halbjahr 2018 anlaufen sollten.

Gerolsteiner ist nach eigenen Angaben bundesweit die umsatzstärkste Mineralwassermarke. Den Gewinn gibt das Unternehmen nicht bekannt./rtt/DP/tos