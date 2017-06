Hendricks: Deutschland wird nicht zusätzlich in Weltklimafonds einzahlen

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen will die Bundesregierung die drohenden Finanzlücken im Weltklimafonds nicht durch zusätzliche Mittel ausgleichen. "Das kann von niemandem verlangt werden", sagte Hendricks im Reichstag. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend verkündet, dass sich sein Land aus dem Pariser Vertragswerk zur Bekämpfung der Erderwärmung zurückziehen werde.

Die Vereinigten Staaten hatten dem Fonds 3 Milliarden Dollar zugesagt, von denen bisher 1 Milliarde überwiesen wurde. Nach Hendricks Worten könnte der Fehlbetrag durch den US-Abschied über internationale Organisationen wie die Weltbank aufgefangen werden.

Neben zusätzlichen Zahlungen an den Klimafonds erteilte die SPD-Politikerin auch einem schnelleren Kohleausstieg hierzulande eine Absage, um mögliche Mehremissionen der USA bei Kohlendioxid zu kompensieren. "Das hat keinen unmittelbaren Zusammenhang", meinte Hendricks.

Sie bedauere den Beschluss Trumps außerordentlich. In der Klimapolitik entstehe nun ein Vakuum, so Hendricks, "dass durch uns, die Europäer, und die Chinesen aufgefüllt wird".

Der Weltklimafonds (green climate fund) soll bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar von Regierungen reicher Länder und der Wirtschaft einsammeln, um den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Ländern beim Kampf gegen die Folgen der Erderwärmung unter die Arme zu greifen.

