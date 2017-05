Hendricks verschiebt geplante USA-Reise

BERLIN (AFP)--Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat ihre ab diesem Montag geplante Reise in die USA kurzfristig abgesagt. Ihr Sprecher Michael Schroeren verwies in Berlin auf Termine von Hendricks nach der SPD-Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sowie auf wichtige Beratungen im Bundestag. Daher sei die Reise um einige Wochen verschoben worden.

Hendricks wollte unter anderem am Dienstag in Washington den neuen Leiter der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, treffen sowie Gespräche zum Klimaschutz in Kalifornien führen. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump erwägt einen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Dagegen steht der Bundesstaat Kalifornien internationalen Anstrengungen zum Klimaschutz aufgeschlossen gegenüber.

Hendricks gehört dem NRW-Landesverband der SPD an. Dieser steht nach der Wahlniederlage der Sozialdemokraten vom Sonntag vor erheblichen Umwälzungen, da die bisherige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ihre Ämter als SPD-Landeschefin und als Parteivize im Bund niedergelegt hat. Im Bundestag stehen in dieser Woche aus dem Ressort von Hendricks unter anderem die Themen Hochwasserschutz und Sozialer Wohnungsbau auf der Tagesordnung.

