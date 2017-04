Henkel bestätigt Prognose 2017 und Planungen bis 2020

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Henkel sei "gut für die Zukunft gerüstet", sagte Vorstandsvorsitzender Hans Van Bylen, der den Konzern seit knapp einem Jahr führt, auf der Hauptversammlung laut Redetext.

Konkret plant Henkel für 2017 mit einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, einer bereinigten EBIT-Marge von mehr als 17,0 Prozent und einem bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie um 7 bis 9 Prozent über dem Niveau von 2016.

Henkel rechne mit einem anhaltend volatilen Marktumfeld und tendenziell steigenden Rohstoffpreisen, sagte Van Bylen. Im Vertrieb werde der Preisdruck hoch bleiben, vor allem im Konsumgütergeschäft.

Van Bylen bestätigte auch die im Herbst ausgegebenen neuen Wachstumsziele. Bis 2020 will Henkel die Umsätze jährlich aus eigener Kraft im Schnitt zwischen 2 und 4 Prozent ausweiten, mit überproportionalem Beitrag der Wachstumsmärkte. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie will Henkel im Schnitt 7 bis 9 Prozent zulegen. Steigerungen sind auch bei der EBIT-Marge und dem freien Cashflow geplant. Der Umsatz mit "digitalen" Produkten soll bis 2020 auf mehr als 4 Milliarden Euro verdoppelt werden.

Van Bylen legt zum ersten Mal vor den Aktionären Rechenschaft ab. Der 54-Jährige hatte die Konzernführung zum 1. Mai vergangenen Jahres von Kaspar Rorsted übernommen, der acht Jahre an der Spitze gestanden und die Profitabilität von Henkel deutlich gesteigert hatte. Doch auch der Neue fuhr im vergangenen Jahr 7 Prozent mehr Gewinn ein. Die Aktionäre sollen deshalb 1,62 Euro Dividende bekommen, 15 Cent mehr als im Jahr zuvor.

Die Integration des US-Waschmittelherstellers Sun Products komme "sehr gut" voran, sagte Van Bylen. Der Zukauf hatte das Ergebnis zuletzt mit 277 Millionen Euro belastet.

