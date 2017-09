Käufer müssen unter Umständen bis Mitte 2018 auf ihr iPhone X warten

Bereits vor der Keynote kursierten Gerüchte über eine recht späte Auslieferung des erwarteten Highend-Smartphones. Nun kommt das Jubiläumssmartphone iPhone X von Apple nicht nur unerwartet spät am 3. November in den Handel - sondern zudem wohl auch nur in einer sehr geringen Stückzahl.

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo glaubt laut "AppleInsider" zumindest, dass es beim iPhone X bis Mitte 2018 zu Lieferengpässen kommen wird. Nach seinen Informationen werde Apple bis zum Ende dieses Jahres lediglich 40 Millionen iPhone X herstellen können. Das bedeutet wohl eine Enttäuschung für viele Apple-Fans, die von einem neuen iPhone unter dem Weihnachtsbaum träumen - denn es wird mit einer viel höheren Nachfrage gerechnet. Nächstes Jahr soll Apple dann laut Ming-Chi Kuo bis zu 90 Millionen iPhone X produzieren. Der Analyst rechne jedoch laut "Meedia" nicht damit dass "die Kundennachfrage vor dem ersten Halbjahr 2018 voll befriedigt" werde.

Grund für die Verzögerungen ist das OLED-Display

Schuld an der Verzögerung ist wohl das neue OLED-Display: Apple kämpft hier offenbar sowohl mit logistischen, als auch mit produktionstechnischen Schwierigkeiten. Die abgerundeten Ecken des randlosen Displays und auch die Sensoren für die Gesichtserkennung Face ID sind im Einbau offenbar etwas komplizierter. Zuvor hatte Apple bereits mit einer mangelnden Display-Versorgung durch den Konkurrenten Samsung zu kämpfen. Aktuell stellt nur dieser den begehrten Bildschirm in der entsprechenden Qualität her.

Vorverkauf Ende Oktober

Wer also noch dieses Jahr das iPhone X sein Eigen nennen möchte, sollte zum Vorverkauf am 27. Oktober möglichst früh seine Bestellung abgeben. Oder Tage vor dem Verkaufsstart am 3. November vor einem der Apple Stores weltweit campen.

