Trotz Rekordrally an der Wall Street: Diese Aktie fällt und fällt

Während Anleger an der Wall Street trotz momentan sowieso stetig steigender Kurse auf eine Jahresendrally hoffen, scheint ein Kursplus für eine Aktie fast unmöglich: Fossil -Papiere kamen am Dienstagabend im nachbörslichen Handel erneut unter die Räder und setzen die Talfahrt im offiziellen Mittwochshandel weiter fort.

Quartalszahlen verursachen Kurssturz - mal wieder

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ gab die Fossil-Aktie zwischenzeitlich rund 25 Prozent nach. Zum US-Handelsstart am Mittwoch ging es für die Titel dann zunächst rund sieben Prozent nach unten. Nach kurzzeitigen Gewinnen weist die Aktie nun einen kräftigen Abschlag von über 15 Prozent aus. Bei 5,51 Dollar markierte sie sogar ein eines Allzeittief. Grund hierfür sind einmal mehr Quartalszahlen, die Scharen von Anlegern aus den Papieren flüchten lassen.

So musste der Konzern die Gewinnprognose für das Gesamtjahr anpassen, und das nach unten. Der Verlust soll nun zwischen 8,30 Dollar bis 7,75 Dollar betragen, während Experten bisher von lediglich 5,11 Dollar ausgegangen waren. Für das dritte Jahresviertel wies das Unternehmen einen Verlust 5,4 Millionen Dollar aus, noch im Vorjahreszeitraum verbuchte Fossil einen Gewinn von 17,4 Millionen Dollar.

Der Kurssturz nach der Veröffentlichung der Bilanz setzt eine schon fast zur Tradition gewordene Bewegung fort. Bereits nach Vorlage der Zweitquartalszahlen in diesem Jahr fielen die Papiere über 20 Prozent, ebenso bei der Bilanz für das erste Quartal.

Fossil-Aktie verliert drei Viertel an Wert

Innerhalb der letzten zwölf Monate büßten die Fossil-Titel damit rund 75 Prozent an Wert ein. Zum Vergleich: Der NASDAQ Composite legte rund ein Drittel zu. Noch am 24. November 2016 markierten die Wertpapiere bei 36,85 Dollar ein 52-Wochen-Hoch. Der gestrige Schlusskurs von 6,85 Dollar liegt dagegen sogar über 80 Prozent tiefer. So scheint bei Fossil nur eine Sache intakt: die Abwärtsbewegung. Der Konzern kommt bei zunehmender Konkurrenz auch zunehmend ins Straucheln.

Apple, Kering & LVMH schneiden deutlich besser ab

Mit seinen Mode-Accessoires kommt Fossil scheinbar schlechter beim Endkunden an als die Konkurrenz. Zwar versucht der Konzern schon seit einer Weile mit Smartwatches aufzuholen, doch mit dem Tech-Giganten Apple in dieser Hinsicht gleichzuziehen, gestaltet sich als äußerst schwierig. Im vergangenen Quartal gingen die Verkäufe der Fossil-Smartwatches um drei Prozent zurück, im Schmuck-Bereich ging es sogar um 21 Prozent abwärts. Damit scheinen Marken wie Diesel oder Karl Lagerfeld der Vergangenheit anzugehören. Die Luxusgüterbranche zeigt sich derweil gestärkt. So konnten die französischen Konzerne Kering und LVMH das dritte Quartal über den Erwartungen der Experten abschließen. Ob sich die Fossil-Aktie noch einmal berappeln kann und eventuell sogar zu einer Jahresendrally ansetzt, bleibt abzuwarten.

