Here sticht Tomtom bei Kooperation zwischen Daimler und Bosch aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Rennen um die detaillierte Karte für das autonome Fahren im gemeinsamen Projekt von Daimler und Bosch hat Here laut Automobilwoche den bisherigen Bosch-Partner Tomtom aus dem Geschäft gedrängt. "Wir brauchen eine detaillierte Karte für dieses Projekt, und das ist die von Here", sagte ein Daimler-Sprecher dem Blatt. Der niederländische Kartenlieferant Tomtom ist seit einiger Zeit Kooperationspartner von Bosch. Seit Juli 2015 arbeiten Bosch und Tomtom an Karten für das automatisierte Fahren, andere Projekte des Zulieferers seien von der Entscheidung nicht betroffen.

Here dürfte laut dem Blatt den Zuschlag für die detaillierte Karte bekommen haben, da Daimler seit Dezember 2015 Anteile an dem Kartendienst hält. Gemeinsam mit BMW und Audi hatte der Stuttgarter Autohersteller den Kartendienst Here für 2,8 Milliarden Euro von Nokia erworben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2017 09:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 56 AM EDT 04-04-17