Asiens Börsen uneinheitlich -- Uniper will Dividende weiter steigern -- Trump erwägt Wiedereinführung von Gesetz zur Bankentrennung

Der deutsche Aktienmarkt notiert zum Wochenausklang uneinheitlich.

Der DAX startete schwächer in den Handel und notiert derzeit weiterhin leichter. Der TecDAX notierte zum Börsenstart auf der Nulllinie und kann aktuell zulegen.

Nach der Rally am Wochenbeginn halten sich die Anleger vor dem langen Wochenende eher zurück. Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch erscheine das kurzfristige Kurspotenzial zu großen Teilen ausgeschöpft, so die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar. Die Vorgaben aus Asien sind indes negativ. Auch am Freitag steht die Berichtssaison im Fokus.

