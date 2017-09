Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple präsentiert neues Highend-Smartphone iPhone X - Aktie gibt nach -- Aufsicht und Investor warnen - Sehr hohe Bewertungen an Finanzmärkten

Am Dienstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt erneut in guter Verfassung.

Auch am Dienstag ging es an den europäischen Börsen nach oben.

Der EuroSTOXX 50 ging mit einem Gewinn von 0,50 Prozent bei 3.512,56 Punkten in den Feierabend. Er hatte sich bereits zur Eröffnung von seiner freundlichen Seite gezeigt.

"Die Erleichterungsrally geht weiter", sagte ein Händler. Die relativ geringen "Irma"-Schäden in Florida hätten den Weg nach oben erneut frei gemacht. "Nach 'Irma' rücken die guten Wachstumsperspektiven wieder in den Vordergrund, besonders in der Eurozone ", so der Marktteilnehmer.

Am Anleihenmarkt fielen die Kurse, die Renditen zogen also an. Gewinner der steileren Zinskurve waren die Bankentitel.

