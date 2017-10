Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP hebt Ausblick an -- American Express mit Gewinnsprung -- eBay-Aktie nachbörslich schwach: Bilanz enttäuscht -- Chinas Wirtschaft wächst robust

Am Mittwoch zeigte sich der deutsche Aktienmarkt freundlich. Der DAX nahm leichte Gewinne von 0,37 Prozent mit in den Feierabend und schloss bei 13.043,03 Punkten. Zur Startglocke hatte er einen Zuwachs von 0,14 Prozent bei 13.012,80 Punkten verzeichnet und die Kursgewinne im Handelsverlauf ausbauen können. Bei 13.094,76 Zählern markierte das Börsenbarometer am Mittag ein neues Allzeithoch. Der TecDAX zeigte sich nach einem kaum bewegtem Start ebenfalls fest und beendete den Tag mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 2.519,44 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien waren positiv und sorgten in Deutschland für einen etwas festeren Start. In New York war der Dow Jones am Vorabend zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 23.000 Punkten gesprungen. Der Fokus der Anleger lag derweil wegen der anlaufenden Bilanzsaison auf Einzelwerten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zur Wochenmitte zeigten sich Europas Anleger in Kauflaune. Der EuroSTOXX 50 ging auf dem Vortagesniveau in den Handel, konnte aber im Handelsverlauf ins Plus drehen. Er schloss 0,33 Prozent fester auf 3.6149,65 Punkten. Die vorbörsliche Vorlage einiger Quartalsberichte sorgte bei Einzelwerten für Ausschläge. Rückenwind kam aus den USA, wo die Wall Street am Vorabend ihre Rekordjadg fortgesetzt hat. Auch der Eurokurs, welcher weiterhin unter 1,18 Dollar notiert, stützte die Kurse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street sorgten am Mittwoch positive Vorgaben und Quartalsbilanzen für gute Stimmung. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete mit deutlichen Kursgewinnen weit über der Marke von 23.000 Punkten und setzte seine Rekordrally fort. Zur Schlussglocke wies er ein Plus von 0,7 Prozent bei 23.157,60 Zählern aus. Der Technologie-Index Nasdaq Composite kam hingegen kaum vom Fleck und ging marginal höher in den Feierabend. Die Bilanzsaison läuft in den USA an und sorgte im Handelsverlauf für Ausschläge. Allen voran die Titel von IBM stützten. Diese schossen nach einer positiven Zahlenvorlage zwischenzeitlich rund zehn Prozent nach oben. Erst am Vortag übersprang der Dow Jones-Index zum ersten Mal in seiner Geschichte die magische Marke von 23.000 Punkten, am Mittwoch ging der US-amerikanische Leitindex sogar über dieser Hürde aus dem Handel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken