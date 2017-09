Asiens Börsen in Grün -- Apple räumt Problem neuer Watch ein -- Warren Buffett: US-Aktien zu shorten ist ein Spiel in dem man nur verlieren kann -- Air Berlin im Fokus

Am Mittwoch bewegte sich der heimische Aktienmarkt kaum vom Fleck.

Der DAX eröffnete bereits kaum bewegt und beendete den Handelstag marginale 0,06 Prozent im Plus bei 12.569,17 Punkten. Der TecDAX musste zum Börsenschluss 0,33 Prozent auf 2.391,10 Zähler abgeben.

Auch am Mittwoch bestimmte Zurückhaltung den Handel auf dem Frankfurter Parkett. Vor dem US-Leitzinsentscheid am Abend blieben die Anleger in Lauerstellung. Unternehmenstechnisch rückte thyssenkrupp im Hinblick auf die Stahlfusion mit Tata in den Vordergrund. Ebenso rückte Uniper ins Rampenlicht, da es eine Übernahmeofferte für den 47-Prozent-Anteil von E.ON an dem Unternehmen gibt.

