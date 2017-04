Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Frankreich-Wahl: Macron und Le Pen Gewinner -- Becton Dickinson schluckt C.R. Bard: Milliarden-Übernahme in Medizintechnik-Branche

Seit Mittwoch habe sich der deutsche Leitindex in einer sehr engen Handelsspanne seitwärts bewegt und sich weder von Kursgewinnen am französischen Aktienmarkt, noch Gewinnmitnahmen bei Bundesanleihen oder Schwankungen des Euro/Dollar-Paares nennenswert beeinflussen lassen, so ein Händler.

Die Stagnation an den Marktplätzen setzte sich auch im Handelsverlauf fort, zumal am Sonntag die mit Spannung erwartete erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl ansteht.

Der TecDAX notierte zum Handelsende 0,04 Prozent im Minus bei 2.016,49 Zählern. Der deutsche Technologiewerteindex war mit einem leichten Plus in das Freitagsgeschäft eingestiegen.

Die Anleger schienen sich für einen wirtschaftsfreundlichen Ausgang der ersten Wahlrunde in der französischen Präsidentschaftswahl zu positionieren, sagte Händler Andreas Lipkow. Zudem stützte das Vorankommen des Steuerprogramms in den USA. Insgesamt aber prägte Zurückhaltung den Markt angesichts der Unsicherheit über den Ausgang der Frankreich-Wahl.

Vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen haben sich die Anleger an der Wall Street bedeckt gehalten. Erneut durchwachsene US-Konjunkturdaten und Geschäftsberichte von Unternehmen gaben den Aktienkursen am Freitag ebenso wenig eine Richtung vor wie ein Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump kommende Woche seine Pläne für massive Steuersenkungen vorlegen will. Am Vortag hatte eine ähnliche Meldung die Kurse noch etwas angetrieben.Derstartete auf der Nulllinie in den Handel, rutschte dann stärker ins Minus und notierte zum Handelsschluss 0,14 Prozent schwächer bei 20.548 Punkten. Auch derpendelte lange um den Vortagsschluss, ins Wochenende ging er 0,12 Prozent schwächer bei 5910 Punkten.

