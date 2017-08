Asiens Börsen legen zu -- Walmart- und Kroger-Aktien schwach: Amazon verschärft den Preiskampf in den USA -- Finanzinvestoren wollen Zugriff auf Kasse von STADA

Der deutsche Aktienmarkt musste seine zwischenzeitlichen Gewinne gegen Handelsende wieder abgeben. Der DAX notierte zum Sitzungsbeginn 0,18 Prozent im Plus bei 12.196,18 Zählern und rückte im weiteren Verlauf zwischenzeitlich deutlicher in die Gewinnzone vor. Bis zum Handelsende dampfte er seine Gewinne jedoch wieder ein und ging mit einem marginalen Plus von 0,05 Prozent auf 12.180,83 Punkten aus der Sitzung. Der TecDAX schloss hingegen mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 2.259,38 Zählern. Die Vorgaben aus den USA und Asien zeichneten am Donnerstag bereits kein klares Bild für Anleger. Die Blicke richteten sich vor allem auf das Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole, das inzwischen begonnen hat. Dementsprechend war der Handelstag am deutschen Markt von Zurückhaltung geprägt. Am Freitag werden EZB-Präsident Draghi sowie Fed-Chefin Yellen das Wort ergreifen. Daneben hatte sich der Euro am Donnerstagnachmittag nach enttäuschenden Daten vom US-Häusermarkt von zwischenzeitlichen Verlusten wieder erholen können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen wiesen am Donnerstag leicht positive Vorzeichen aus. Der EuroSTOXX 50 eröffnete auf dem Niveau des Vortages und legte bis zum Handelsschluss um marginale 0,18 Prozent auf 3.444,73 Punke zu. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Politik von US-Präsident Trump werden wieder größer. Auch an der Wall Street belastete dies die Kurse. Außerdem stand im Tagesverlauf das inzwischen gestartete US-Notenbankertreffen in Jackson Hole im Fokus, auf das die Anleger im Tagesverlauf warteten. Der Handel war daher von Zurückhaltung geprägt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben den Donnerstagshandel mit leichten Verlusten beendet. Der Dow Jones war zunächst mit leichten Zuschlägen von 0,2 Prozent auf 21.857,70 Zählern in den Handel gestartet, konnte die Gewinnzone aber nicht dauerhaft verteidigen. Am Ende ging es für das Börsenbarometer um 0,13 Prozent auf 21.783,40 Punkte abwärts. Der Nasdaq Composite startete ebenfalls in Grün, gab zwischenzeitlich aber deutlicher nach. Nach einer Verlustreduzierung im späten Handel stand am Ende noch ein Minus von 0,11 Prozent auf 6.271,33 Punkte an den Kurstafeln. Am Vortag verunsicherte Donald Trump die Anleger mit seinen Aussagen zur nordamerikanischen Freihandelszone Nafta und der Androhung eines Behörden-Stillstands, einem sogenannten Government Shutdown. Diese Verunsicherung wirkte auch am Donnerstag noch nach. Daneben bleiben alle Augen auf die beginnende Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole gerichtet. Mit Spannung werden dort Reden von US-Notenbankchefin Janet Yellen und ihrem europäischen Amtskollegen Mario Draghi erwartet, die beide allerdings erst am Freitag anstehen. Laut Analysten werde der Markt dabei auf "kleinste Hinweise" zur künftigen Geldpolitik in den USA und Europa achten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken